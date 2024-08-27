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В Бишкеке пройдет концерт с участием звезд, но без гонораров (подробности)

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- Бермет Таалайбекова
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В Бишкеке пройдет концерт, посвященный 100-летию Кара-Кыргызской автономной области. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков.

По его данным, в церемонии примут участие известные российские артисты Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Амирчик, шведский певец и композитор Боссон (автор хита "Один на миллион"), а также итальянская певица и композитор In-Grid.

Орунбеков отметил, что гонорары артистам выплачиваться не будут ни со стороны государства, ни со стороны частных лиц. Им предоставят только проживание и питание.


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URL: https://www.vb.kg/439205
Теги:
концерт, праздник, Бишкек, артисты эстрады
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