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Садыр Жапаров присвоил звание генерал-полковника Камчыбеку Ташиеву

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке проходит торжественная церемония вручения государственных наград Кыргызской Республики с участием президента Садыра Жапарова. Глава государства поздравил кыргызстанцев с праздником и выразил благодарность всем, кто вносит значимый вклад в развитие страны.

Во время церемонии президент вручил награды выдающимся гражданам, отметив их заслуги в различных сферах - от науки и культуры до спорта и государственной службы. Садыр Жапаров поздравил главу ГКНБ Камчыбека Ташиева с присвоением звания генерал-полковника, подчеркнув его вклад в обеспечение безопасности республики.


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URL: https://www.vb.kg/439287
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, награда
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