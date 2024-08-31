Отца Киркорова экстренно госпитализировали в Москве

Бедрос Киркоров, отец известного российского певца Филиппа Киркорова, был срочно доставлен в московскую больницу. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

"92-летнему Бедросу стало плохо утром 31 августа", - говорится в сообщении канала. По их данным, он испытывал затруднения с дыханием, после чего его помощница незамедлительно вызвала скорую помощь.

По предварительной информации, у Бедроса Киркорова подозревают сердечную недостаточность. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Напомним, , 31 августа в Бишкеке российский певец Филипп Киркоров должен выступить на площади Ала-Тоо в честь Дня независимости Кыргызстана.

Источник: ura.news