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В Жогорку Кенеше приняли присягу пять новых депутатов

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- Бермет Таалайбекова
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Сегодня на заседании Жогорку Кенеша состоялась присяга депутатов Жогорку Кенеша Тыналиева Айжигита Казакбаевича, Марипова Бакытбека Асамидиновича, Эгембердиева Арсланбека Абдыкайымовича, Бердиева Аккулу Тагаевича, Айдаралиева Эрниса Шарабидиновича. Ою этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Отметим, что Айжигит Тыналиев избран по Иссык-Кульскому избирательному округу №36, Бакытбек Марипов по Ноокатскому избирательному округу №5, Арсланбек Эгембердиев от политической партии "Ата-Журт Кыргызстан", Аккулу Бердиев от политической партии "Бутун Кыргызстан", Эрнис Айдаралиев от политической партии "Ыйман Нуру".


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URL: https://www.vb.kg/439300
Теги:
Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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