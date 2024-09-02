В Жогорку Кенеше приняли присягу пять новых депутатов

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша состоялась присяга депутатов Жогорку Кенеша Тыналиева Айжигита Казакбаевича, Марипова Бакытбека Асамидиновича, Эгембердиева Арсланбека Абдыкайымовича, Бердиева Аккулу Тагаевича, Айдаралиева Эрниса Шарабидиновича. Ою этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Отметим, что Айжигит Тыналиев избран по Иссык-Кульскому избирательному округу №36, Бакытбек Марипов по Ноокатскому избирательному округу №5, Арсланбек Эгембердиев от политической партии "Ата-Журт Кыргызстан", Аккулу Бердиев от политической партии "Бутун Кыргызстан", Эрнис Айдаралиев от политической партии "Ыйман Нуру".