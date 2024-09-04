Кыргызстанец попал в тюрьму США. Вопрос под контролем МИД

В Министерстве иностранных дел КР прокомментировали информацию о нахождении гражданина Кыргызстана в тюрьме США. По данным Министерства, посольство Кыргызской Республики в США проводит работу по выяснению всех обстоятельств, связанных с задержанием гражданина под стражу компетентными органами США. Этот вопрос находится на контроле посольства.

Ранее блогер Эльнура Молдокулова сообщила в социальных сетях, что кыргызстанец Нурлан, владеющий телекоммуникационной компанией в Филадельфии, оказался в тюрьме. По его словам, один из сотрудников украл имущество у американской компании связи. На видеокамерах зафиксирован пикап Нурлана с его госномерами, в который загружалось чужое имущество. Жена Нурлана, Дина, утверждает, что мужа подставил сотрудник, который покинул США после задержания Нурлана.

"Дело продолжается с июня текущего года. Нурлан уже выходил под залог, но его вновь задержали по другому делу, связанному с кражей ценных вещей на другом объекте. Дина, находящаяся дома с годовалым ребенком, обратилась за помощью, прося о выведении мужа из тюрьмы. В настоящее время залог составляет 200 тыс. долларов", - говорится в сообщении Молдокуловой.