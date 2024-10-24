Кыргызстан и Япония: дружить домами - и не только

Эти две страны и два народа объединяет многое. Общего у нас даже больше, чем можно себе представить. И дело не только (и не столько) в том, что кыргыз и японец похожи внешне. Оба они гостеприимны, приветливы и открыты для общения, оба стремятся к познанию нового, оба готовы поделиться всем, что имеют и умеют.

Если же говорить об архитектуре… А именно о ней в основном шла речь на презентации 23 октября японского клуба… В этой сфере мы тоже похожи. И Япония, и Кыргызстан – зоны сейсмоопасные, что не может не отражаться на проектировании и строительстве зданий. Японцы – признанные лидеры в строительстве мостов, кыргызы – на пути овладения этими передовыми технологиями.

"Чем отличается кыргызская архитектура от японской? В Японии сначала проектируют, потом строят. А в Кыргызстане – наоборот", - шутят кыргызские архитекторы. Хозяевам и гостям мероприятия смешно, однако, чего уж скрывать, кыргызское строительство (особенно последнего времени) подчас очень далеко от совершенства. И в этом смысле японский опыт нам как раз кстати.

Кстати вспомнили в ходе мероприятия и один показательный случай, который, как никакой другой, способствовал возникновению и укреплению дружбы и взаимопонимания между двумя народами. В 1999 году, во время летних баткенских событий, в плену у моджахедов оказалась группа японских геологов вместе с кыргызским переводчиком Омурбеком Жанакеевым (японцы называют его Омурбек-сан). Жанакееву тогда предлагали уйти: бородатых боевиков интересовали исключительно японцы. Тот отказался, ответив, что предпочитает разделить с иностранными товарищами их судьбу.

В таких случаях русские говорят: "Один за всех и все за одного", кыргызы – "Умрем – будем в одной могиле, выживем – будем на одном холме". У японцев наверняка тоже есть своя поговорка на этот счет, особенно если вспомнить их сплоченность и неразрывную связь друг с другом внутри одной корпорации. Примечательно, что Омурбек-сан в непростой ситуации повел себя мудрее одного из японских геологов и переводил моджахедам далеко не все из того, что гордый самурай желал им высказать, тем самым сохранив ему жизнь…

Японский клуб (раньше он был кружком, теперь разросся до размеров клуба) действует в Бишкекском колледже архитектуры и менеджмента в строительстве (БКАМС). Участники клуба интересуются не только строительством и архитектурой, но и японским языком, и культурой, и искусством – всем, что имеет отношение к Стране восходящего солнца. Но на архитектуру – особый упор, учитывая специфику учебного заведения.

Почему именно БКАМС? В Кыргызстане какой только вуз, какой только колледж не готовит архитекторов и дизайнеров! Однако, по заключению японских специалистов, именно здесь – наиболее серьезная база, наиболее подходящие условия, наиболее профессиональный преподавательский состав… От себя добавим: здесь, в БКАМСе, учатся редкие по нынешним временам студенты. Увлеченные, по-настоящему заинтересованные в учебе и дальнейшей работе по специальности – про таких говорят "люди с горящими глазами". В данном случае это не преувеличение. Достаточно увидеть выставку студенческих архитектурных работ (многие из них уже сейчас вполне профессиональны) и послушать, с какой горячностью, с каким восторгом юные авторы рассказывают о своих "детищах"… Гости из Японии выставку тоже оценили.

Руководитель японского клуба, заместитель директора фирмы "Мича" Кубат Исраилов, Кубат-сан – сам по себе человек увлеченный, влюбленный в архитектуру, в том числе и японскую, искренне надеющийся, что у нас есть отличная возможность дружить, реализовывать совместные проекты и взаимообогащаться на уровне культуры. Его взгляды и надежды полностью разделяет директор БКАМС Эльмира Алтынбековна Чалова.

Мероприятие прошло с участием заслуженного архитектора КР, бывшего главного архитектора города Фрунзе Толобая Кенешова, первого президента Общества дружбы Кыргызстан-Япония Кожоша Мусаева, начальника Управления высшего, среднего профессионального и послевузовского образования Министерства образования КР Айнуры Исираиловой. С японской стороны присутствовали содиректор Кыргызско-Японского центра человеческого развития Маруяма Хидеки, управляющий директор Японской ассоциации машиностроения и гражданского строительства Хосака Кенжи, менеджер отдела продвижения бизнеса этой ассоциации Тсужимара Михо, учитель японского языка, бывший завкафедрой востоковедения КНУ им. Арабаева Хиронори Ито, представители корпорации "Южань".

Круг вопросов, обсуждавшихся на мероприятии, очень широк: возможность оснащения японского клуба при БКАМСе японской литературой; возможность отправки студентов и преподавателей БКАМС на производственную практику в архитектурно-строительные организации, технические учебные заведения Японии; возможность привлечения в БКАМС японских волонтеров-специалистов по проектированию и строительству… И много чего еще. Представители японского строительного бизнеса с удовольствием ответили на все вопросы, интересующие кыргызских студентов – будущих строителей-архитекторов.

На прощание каждый желающий взял на память одного или нескольких бумажных журавликов. Это – символ не только неприятия атомного оружия, но и веры, надежды на светлое будущее. Нам такая вера сейчас ох как нужна!