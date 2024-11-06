"На Курултае будет представлено новое название Кыргызстана"

Директор общественного фонда "Тилекмат-Аке" и делегат прошлых курултаев Тилек Усупов намерен выступить с рядом предложений на предстоящем Курултае, который намечен на конец года. В интервью изданию vb.kg он подчеркнул необходимость обсуждения актуальных вопросов, таких как корректировка названия страны, создание молодежного союза и принятие отчетов от государственных органов о выполненной работе. Усупов отметил, что важность этих вопросов требует внимания и активного участия народа, чтобы голоса всех кыргызстанцев были услышаны на предстоящем мероприятии.

"Первый из предложенных вопросов касается названия нашей страны. На русском языке мы говорим "Кыргызская Республика", тогда как на государственном языке это "Кыргыз Республикасы". Если рассмотреть правописание, то "Кыргызская Республика" звучит как прилагательное, отвечающее на вопрос "какой-какая", в то время как "Кыргыз Республикасы" - это существительное. Поэтому при переводе на русский язык необходимо соблюдать эти правила и написать "Республика Кыргыз ". Это создаст правильную форму существительного и определит статус. Это техническое предложение не меняет саму сущность названия страны, но улучшает его правописание", - сказал он.

Второй важный вопрос, по мнению Усупова, заключается в необходимости создания молодежного союза в нашем государстве.

"Органы, отвечающие за взаимодействие с молодежью, по всей видимости, недостаточно активны или неэффективны в своей работе, из-за чего молодежь остается предоставленной самой себе. Нам нужно объединить их всех. В своё время, как на Западе, так и в Советском Союзе существовали различные молодежные движения. В Кыргызстане у нас были октябрята, пионеры и комсомольцы. Однако сейчас нам необходимо создать централизованное движение, которое объединило бы все национальности и включило бы Ассамблею народов для объединения молодежи. Это позволит им высказать свои мнения и стать достойной сменой для будущих поколений. Важно обеспечить преемственность через молодежный союз, что позволит подбирать из молодежи более зрелых кандидатов на управленческие должности, такие как трактористы или специалисты в других сферах. Это поможет формировать будущих государственных управленцев и профессионалов", - добавил он.

Третий важный вопрос касается отчёта. Курултай должен в течение двух дней принять отчёт от президента, правительства и Жогорку Кенеша о выполненной работе.

"По Конституции, народ Кыргызстана является единственным носителем власти, и поэтому делегировал свои полномочия государственным органам, которые должны исполнять свои функциональные обязанности. Все программы, которые были представлены и задекларированы, должны показать конкретные результаты, их стадии реализации и обоснованность, включая причины повышения цен. Государственные органы должны отчитаться о выполненной работе и перспективах для страны и народа в целом.

Курултай также должен оценить работу этих органов в соответствии с их функциональными обязанностями. В заключение, Курултай должен выработать резолюцию с предложениями по усилению взаимодействия с обществом и государственными органами для решения пограничных, социальных и политических вопросов. Важно, чтобы голос молодежи и народа был услышан и звучал на Курултае", - резюмировал Тилек Усупов.