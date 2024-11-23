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В Оше отметили Всемирный день психолога

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- Бермет Таалайбекова
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22 ноября в многопрофильном Центре помощи семье и детям при мэрии Оша состоялось мероприятие по случаю Всемирного дня психолога. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По данным мэрии, в мероприятии принял участие заместитель мэра Оша Нурбек Кадыров. Он поздравил специалистов, работающих в сфере психологии, с профессиональным праздником, а также наградил их благодарственными письмами и почетными грамотами.

В рамках мероприятия была представлена презентация "Место психологов сегодня", а также показан короткий видеоролик о важности психического здоровья.

Кроме того, участники обсудили вопросы домашнего насилия, ухода за детьми с психологическими проблемами, оказания помощи и пробации. Были даны разъяснения о мероприятиях, проводимых совместно с муниципальными райотделами и Ошским городским отделом внутренних дел.

Для участников также были организованы нейроупражнения и игры по психологической трансформации.


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URL: https://www.vb.kg/441017
Теги:
мэрия, Ош, праздник, психология
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