В Оше отметили Всемирный день психолога

22 ноября в многопрофильном Центре помощи семье и детям при мэрии Оша состоялось мероприятие по случаю Всемирного дня психолога. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По данным мэрии, в мероприятии принял участие заместитель мэра Оша Нурбек Кадыров. Он поздравил специалистов, работающих в сфере психологии, с профессиональным праздником, а также наградил их благодарственными письмами и почетными грамотами.

В рамках мероприятия была представлена презентация "Место психологов сегодня", а также показан короткий видеоролик о важности психического здоровья.

Кроме того, участники обсудили вопросы домашнего насилия, ухода за детьми с психологическими проблемами, оказания помощи и пробации. Были даны разъяснения о мероприятиях, проводимых совместно с муниципальными райотделами и Ошским городским отделом внутренних дел.

Для участников также были организованы нейроупражнения и игры по психологической трансформации.