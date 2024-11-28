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Депутат считает, что перенос автовокзала привел к увеличению пробок

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Перенос автовокзала привел к увеличению пробок, сказал депутат Эльдар Абакиров 28 ноября на заседании парламента.

По его словам, студенты раньше приезжали на автовокзал, садились на автобус и доезжали до места учебы.

"Сейчас они вынуждены приезжать на такси. Потому что им неудобно добираться до автовокзала, затем пересаживаться на автобус и ехать на учебу. У них уходят те же деньги. Но это приводит к пробке. Вместо одного автобуса в город въезжают несколько такси", - сказал он.

Депутат считает, что нужно посчитать количество машин и проанализировать.

Западный автовокзал прекратил работу с 23 октября 2024 года. Маршруты, ранее обслуживаемые Западным автовокзалом и мини-автовокзалом "Ак-Жол", в настоящее время отправляются с нового "Бишкекского автовокзала" на Алма-Атинской-объездной. Оттуда уезжают маршруты в Иссык-Кульскую и Нарынскую области. А маршруты в Ош - Баткен - Жалал-Абад - Талас временно отправляются с западной части Бишкека, где собираются построить новый ипподром "Ак-Кула".

Как сообщалось, в Бишкеке новый автовокзал планируют достроить летом 2025 года.

Источник: akipress


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URL: https://www.vb.kg/441107
Теги:
пробки, Бишкек, Жогорку Кенеш, Депутат
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