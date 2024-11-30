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ГКНБ проведены обыски в офисах "Яндекс. Такси Корп"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР 29 ноября 2024 года, в рамках возбужденного уголовного дела по факту уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере проведены обыски в офисах ОсОО "Яндекс. Такси Корп" и его партнеров, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, ОсОО "Яндекс. Такси Корп" и его партнеры несмотря на неоднократно предпринятые со стороны Службы антимонопольного регулирования при МЭиК КР меры необоснованно завысили процентные ставки водителям автомашин, занимающихся частным извозом (такси), в связи с чем искусственно повышается стоимость услуги такси.

В настоящее время ведется работа по установлению причастных к указанным противоправным действиям лиц, для привлечения к уголовной ответственности.

ГКНБ КР напоминает субъектам предпринимательства о недопустимости искусственного завышения стоимости предоставляемых услуг в нарушение законов КР и интересов граждан.


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URL: https://www.vb.kg/441168
Теги:
ГКНБ, обыск, Кыргызстан, такси
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