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"Задержанные налоговики обвиняются в нанесении ущерба на 3,2 млрд сомов"

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Два дня назад задержаны четверо руководителей столичных налоговых инспекций, они обвиняются в нанесении ущерба бюджету на 3,2 млрд сомов. Об этом сегодня в парламенте сообщил заместитель председателя кабинета министров – председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, представляя проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере противодействия коррупции".

По его словам, налоговики создали коррупционную схему по сокрытию платежей ЭТНН.

Ташиев подчеркнул, что уголовное дело только начинает раскручиваться и задержания могут дойти до более высоких руководителей. "Я думаю, налоговики делились со своими начальниками, мы это еще установим. Мы их привлекаем по статье "Коррупция", - заявил Ташиев.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/441272
Теги:
Камчыбек Ташиев, коррупция, Жогорку Кенеш, чиновник
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