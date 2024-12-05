"Задержанные налоговики обвиняются в нанесении ущерба на 3,2 млрд сомов"

Два дня назад задержаны четверо руководителей столичных налоговых инспекций, они обвиняются в нанесении ущерба бюджету на 3,2 млрд сомов. Об этом сегодня в парламенте сообщил заместитель председателя кабинета министров – председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, представляя проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере противодействия коррупции".

По его словам, налоговики создали коррупционную схему по сокрытию платежей ЭТНН.

Ташиев подчеркнул, что уголовное дело только начинает раскручиваться и задержания могут дойти до более высоких руководителей. "Я думаю, налоговики делились со своими начальниками, мы это еще установим. Мы их привлекаем по статье "Коррупция", - заявил Ташиев.

Источник: Кабар