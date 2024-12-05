Жогорку Кенеш в первом чтении принял законопроект Камчыбека Ташиева

Жогорку Кенеш КР в первом чтении принял законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере противодействия коррупции. Согласно этому закону, наказание за коррупционные преступления будет ужесточено.

По словам главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, который и презентовал этот законопроект, после 1 января 2025 года коррупционеры будут получать реальные сроки.

"В случае принятия закона, с 1 января 2025 года не будут применяться штрафы в качестве меры наказания. Уже пятый год боремся с коррупцией, но я уже устал. Речь не идет о бандитах или других преступниках. Я говорю о госслужащих, которые попадались на коррупции. Задерживаешь, и он выплачивает определенную сумму по решению суда. Ни одного сотрудника из судебной системы, прокуратуры или правоохранительных органов мы не смогли посадить на реальный срок. Если вы этот закон примете, то чиновники будут получать реальные сроки", - заявил на заседании ЖК Камчыбек Ташиев.