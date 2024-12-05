Погода
$ 86.80 - 87.17
€ 90.77 - 91.65

Жогорку Кенеш в первом чтении принял законопроект Камчыбека Ташиева

223  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жогорку Кенеш КР в первом чтении принял законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере противодействия коррупции. Согласно этому закону, наказание за коррупционные преступления будет ужесточено.

По словам главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, который и презентовал этот законопроект, после 1 января 2025 года коррупционеры будут получать реальные сроки.

"В случае принятия закона, с 1 января 2025 года не будут применяться штрафы в качестве меры наказания. Уже пятый год боремся с коррупцией, но я уже устал. Речь не идет о бандитах или других преступниках. Я говорю о госслужащих, которые попадались на коррупции. Задерживаешь, и он выплачивает определенную сумму по решению суда. Ни одного сотрудника из судебной системы, прокуратуры или правоохранительных органов мы не смогли посадить на реальный срок. Если вы этот закон примете, то чиновники будут получать реальные сроки", - заявил на заседании ЖК Камчыбек Ташиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441273
Теги:
Камчыбек Ташиев, коррупция, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  