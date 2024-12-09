В Баткене открыта метеостанция для мониторинга угроз в Ферганской долине

В Баткене состоялось открытие метеостанции системы раннего оповещения, призванной защищать Ферганскую долину от климатических рисков и потенциальных стихийных бедствий. Об этом сообщает пресс-служба ПРООН.

Эта метеостанция стала одной из четырёх, запланированных к запуску в регионе. В ближайшее время аналогичные станции начнут свою работу в пилотных сообществах Барпы, Джаны-Ноокат и Орозбеково.

Ферганская долина, один из самых густонаселённых и климатически уязвимых регионов Центральной Азии, регулярно сталкивается с рисками наводнений, селей и оползней. Новая метеостанция, расположенная в селе Майдане, позволит своевременно собирать и анализировать данные для мониторинга природных угроз, улучшения прогнозов и оперативного реагирования. Это особенно актуально после разрушительных наводнений летом 2024 года, подчеркнувших необходимость усиления систем раннего предупреждения.