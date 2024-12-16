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Бакыт Торобаев поручил активизировать работу по развитию регионов

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Под руководством заместителя председателя кабинета министров -министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева состоялось заседание, направленное на вопросы социально-экономического развития регионов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в заседании приняли участие полномочные представители президента в областях, главы районных государственных администраций-акимы и главы органов местного самоуправления в онлайн формате.

На заседании были обсуждены вопросы транспорта, энергетики, водных ресурсов, цифровизации, промышленности, инвестиций, реализации крупных проектов, создания новых рабочих мест, проведения инвентаризации, эффективного использования сельскохозяйственных земель.

Бакыт Торобаев дал ряд поручений, таких как проведение инвентаризации и выявление неиспользуемых предприятий, объектов и неиспользуемых земельных участков в регионах, тесное взаимодействие с внешними и внутренними инвесторами, активная работа по созданию новых рабочих мест, эффективное государственное финансирование.

Торобаев отметил необходимость ведения активной работы на местах по развитию экономики, добавив, что Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым поставлена задача по доведению ВВП страны к 2030 году до 30 млрд долларов.


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URL: https://www.vb.kg/441504
Теги:
Бакыт Торобаев, ВВП, Кыргызстан
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