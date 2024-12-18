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ГКНБ задержаны судья Бишкекского горсуда и его супруга

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- Бакыт Стамов
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ГКНБ КР выявлен факт мошенничества со стороны судьи уголовной коллегии Бишкекского городского суда А.А.Б. и его супруги, гражданки М.Г.М., сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что гражданка М.Г.М. потребовала от гражданки КР А.Г. денежные средства в размере 2000 долларов США, которые были переведены ей посредством приложения "М Банк". Гражданка М.Г.М. в свою очередь попросила своего супруга, судью уголовной коллегии Бишкекского городского суда А.А.Б. обратиться к судье гражданской коллегии Бишкекского городского суда Ж.М.Ж. (был докладчиком по иску гражданки "А.Г.") с просьбой принять положительное решение в пользу гражданки А.Г.

16 декабря 2024 года судья А.А.Б. зашел в служебный кабинет и обратился к судье-докладчику Ж.М.Ж. с просьбой помочь истцу гражданке А.Г., на что судья Ж.М.Ж. ответил отказом и отметил, что примет решение согласно действующего законодательства. При этом, судья-докладчик М.Ж.М. приостановил рассмотрение указанного гражданского дела, что было не в пользу истца, гражданки А.Г..

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий, гражданка М.Г.М. была задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР, а собранные материалы в отношении судьи Бишкекского городского суда А.А.Б. направлены в Дисциплинарную комиссию при Совете судей КР, которые 18 декабря 2024 года дали согласие на привлечение к уголовной ответственности.

С учетом изложенного, сегодня 18 декабря 2024 года Первомайским районным судом Бишкека будет принято решение относительно избрания меры пресечения в отношении судьи Бишкекского городского суда А.А.Б. и его жены М.Г.М.", - говорится в сообщении ГКНБ


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URL: https://www.vb.kg/441572
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