Самое время мечтать. Гороскоп с 30 декабря по 5 января

В преддверии Нового года, 31 декабря, состоится Новолуние. Первые лунные сутки начнутся 31 декабря в 1 час 26 минут московского времени, а это значит Новый год совпадёт с началом лунного цикла. Самое время мечтать, строить карту желаний, загадывать желания под бой курантов. У этих желаний будет большая вероятность исполнится в 2025 году. В течение новогодней недели старайтесь соблюдать меры безопасности. Беспечность и азарт могут привести к непринятым последствиям. Повышен риск аварийности из-за спешки. Воздержитесь от экстремальных развлечений. И постарайтесь не спорить. Гневные эмоции способны создать напряжённость в общении на протяжении всего года. Оставьте споры и примите предложения близких людей. Возможно предложенный ими вариант многое изменит в лучшую сторону, а отношения сохранятся. В понедельник последние лунные сутки, энергия снижена, а потому не перегружайте себя дополнительными заботами и хлопотами. Вторник и среда – время новогоднего волшебства и Новолуния. Мечтайте, стройте планы, загадывайте желания и насаждайтесь атмосферой общения. Четверг и пятница - дни креативных начинаний. Удачны поездки и общение. Суббота и воскресенье располагают к свиданиям и дружеским посиделкам.

Овен – поездки, общение, встречи и развлечения ожидаются в течение всей недели, создавая новогоднее яркое настроение. Возможно получение поздравлений от людей издалека. В какой-то момент могут появится в вашем окружении люди, пытающиеся изменить ход событий, критикуя уже сделанный вами выбор. Постарайтесь е реагировать на эту критику. Обмен колкостями может привести к разногласиям, которые в новогоднюю неделю излишни.

Телец – появится срочная работа, которую сложно перенести на другую неделю. Домочадцы могут быть не в восторге от такого поворота событий, но постарайтесь всё же совместить новогодние застолья и поездки, с работой. Вы можете существенно пополнить казну и создать источники доходов для наступающего 2025 года. Часть полученных денег могут быть сразу потрачены во время новогоднего шопинга. Несмотря на суету, вы сделаете хорошие приобретения.

Близнецы – даже мысленно не желательно возвращаться к недавним спорам. Придумается новый аргумент в свою защиту и затихшие конфликты вспыхнут с новой силой, испортив праздники. Получайте и направляйте поздравления. Неожиданно могут объявиться люди, уехавшие в дальние края, и это общение возобновит прерванную дружбу или сотрудничество, либо вновь объединит любящие сердца. Дома пребывайте как можно меньше. Вы ощутите праздник только во время поездок и в гостях, куда вас пригласят.

Рак – в последние дня уходящего года вас всё начнёт раздражать. Скажется усталость от поездок, общения и встреч. Постоянно куда-либо спеша и опаздывая, оправдываясь и злясь, вы совсем выбьетесь из сил и праздник пройдёт мимо вас. Освободите время для отдыха, и выберете самые важные для вас встречи, вечеринки, не упустив из виду свидания. Оставив без внимания остальные события, вы ничего не потеряете, зато успеете сделать важные покупки и проведёте Новый год в хорошем настроении.

Лев – деловые партнёры и домочадцы не разделяют вашего мнения и если вы поступите по-своему, новогодний вечер будет испорчен обидами и ссорами, а контракты на будущий год окажутся под угрозой. Посоветуйтесь, прежде чем принимать окончательное решение. Вы сильны в распределении финансов и совершении покупок. Сделайте подарки, купите всё что нужно к новогоднему столу, и предоставьте остальным внести свою лепту в подготовке к празднику и тогда вся новогодняя неделя пройдёт удачно.

Дева – слишком увлёкшись работой, решением финансовых дел, вы рискуете пропустить яркие, новогодние события, происходящие вокруг. Погоня за доходами, пребывание в магазинах вряд ли увенчается успехом и грозит потерей денег, а также испорченным настроением. Доверьте покупки другим, отложите неспешные дела и веселитесь. Поездки, свидания, ответы на многочисленные поздравления подарят минуты радости, а загаданные желания исполнятся.

Весы – будьте мудрее тех, кто решит свести счёты с вами, пытаясь затянуть в конфликт. Они затронут болезненные темы, очерняя очевидные заслуги и достижения. Продолжая начатую эстафету поздравлений, вы вскоре забудете о неприятных репликах и, брошенный вызов, не достигнет своей цели. Ожидается много поездок, и если вы не будете забивать голову мыслями о неприятном разговоре, внимательно следя за дорогой, вы избежите происшествий, встретив Новый год в прекрасном настроении.

Скорпион – друзья и сослуживцы горазды на выдумки, но их затеи требуют материальных затрат. Финансовые поступления возможны, а потому деньги будут, но их хватит или на подарки близким людям, или на развлечения и сделки, предложенные друзьями. Предстоит делать выбор и от вашего решения зависит не только новогодний праздник, но и первые дни года. Потратив деньги на подарки домочадцев и семейный праздник, вы получите немало ответных поздравлений, и весь год проведёте в достатке.

Стрелец – очередной обмен репликами с руководством создаст повод для противостояния в будущем году. Направленные жалобы победу над несправедливостью не приблизят. Займитесь новогодними поздравлениями. Общаясь с друзьями и давними коллегами, вы найдёте для себя решение проблемной ситуации на работе и без груза проблем вступите в Новый год. Романтичное завершение уходящего года и начало будущего создаст гармонию в личных отношениях и настроит на поездки.

Козерог – поездок и прочей суеты должно быть в меру. Распыляя силы, вы можете встретить Новый год не в лучшей форме, дадут знать хронические заболевания. Займитесь собой, домашними делами, покупками. Оставив неприятные сообщения без ответа, отложив ряд непродолжительных поездок, вы удачно завершите год, поскольку проблемы решатся без вашего участия. Вы сохраните отличное настроение, которым поделитесь с близкими людьми.

Водолей - новогодняя неделя пройдёт в круговерти вечеринок, встреч с друзьями и поздравлений. Даже и не претендуя на главного гостя торжества, вы будете тем человеком, вокруг которого будет разворачиваться основная интрига. Меняя ход событий своими ненавязчивыми предложениями, вы сумеете удивить даже хорошо знакомых людей. Необычные встречи и знакомства помогут в создании не только деловых союзов. Волшебство новогодней ночи повлияет и на вашу личную жизнь.

Рыбы – вы сможете получить незапланированные доходы под занавес года и положительную оценку труда от влиятельных людей. На этом ограничьте своё рвение на работе. Чрезмерно перегружая себя, вы рискуете здоровьем. Достаточно отдохните перед новогодней ночью и насладитесь общением с дорогим сердцу людьми. Кстати. Уже в первые дни года вы сможете получить доходы за проделанную ранее работу, что позволит вам совершить долгожданные покупки, либо потратить деньги на отдых.

Астролог Андрей Рязанцев