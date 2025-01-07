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Гороскоп Андрея Рязанцева на 2025 год по знакам зодиака

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Год Дракона, запомнившийся яркими событиями, постепенно сдаёт свои права году зелёной, деревянной Змеи. Тихо, но уверенно хозяйка 2025 года вползёт на трон правления 29 января 2025 года и будет править до 17 февраля 2026 года.

Овен – начало года располагает к отдыху, восстановлению здоровья. Важно не ввязываться в споры и конфликты, поскольку их последствия могут аукнуться во второй половине апреля. Восстановив силы и здоровье в январе, избежав ссор, принимайтесь активно за работу. Первая половина года располагает к пополнению казны и созданию дополнительных источников доходов. В феврале и марте удастся воспользоваться упущенными ранее возможностями, а новые дела и проекты можно начинать в мае. Во второй половине мая динамика жизни резко поменяется. В вашей жизни станет больше поездок, развлекательных путешествий. Возникшие летом знакомства и полученные знания помогут в сентябре и октябре выйти на новый уровень доходов. Личную жизнь легче всего будет устроить в июле, либо в ноябре и декабре.

Телец – позвольте себе насладиться новогодней атмосферой и зимней сказкой я январе. Слишком активно занявшись делами, вы можете столкнуться с противодействием вашим инициативам со стороны руководства и влиятельных людей Воздержитесь от комментариев. Они могут усложнить получение документов и взаимодействие с влиятельными людьми в апреле. Февраль март и май располагают к преобразованиям. Возникшие идеи, многое изменят в жизни, особенно круг общения. Возможны незапланированные дальние поездки. Летом удастся поправить финансовое положение и приготовиться к развлекательным путешествиям и деловым поездкам, которые ожидаются в сентябре и октябре. Возникшая тяга к обучению позволит получить знания, позволяющие адаптироваться к меняющемуся миру и обрести стабильность в доходах.

Близнецы – в начале года подталкивать к поспешным действиям будут различные знакомые. В январе, играя на ваших чувствах и желаниях, они будут предлагать участие в рискованных и затратных затеях. Поддавшись искушению, вы заплатите высокую цену в апреле. Будьте осторожнее в поездках. В феврале и марте появятся хорошие возможности для карьерного роста и преумножения доходов, но ради этого придется приложить усилия и дождаться результатов проведённых переговоров с влиятельными людьми, которые появятся уже в мае. Обратите внимание на полученные советы и собственную интуицию. Мудрая и взвешенная тактика позволит не сбиться с верного курса ради сиюминутной выгоды и достичь заслуженного успеха в сентябре и октябре.

Рак – в первый месяц года финансовые начинания полны риска ввиду отсутствия опыта и необходимой информации. В вопросах инвестиций и покупок доверять мнению других людей не спешите, поскольку они могут аукнуться убытками в апреле. В феврале и марте оригинальные идеи друзей и новых знакомых лягут в основу совместных проектов, побудят к развитию и получению новых знаний в мае и июне. В июле и августе возможны дальние поездки, расширение круга общения. Осенью с новыми силами вы продолжите реализацию начатых проектов и возникших весной идей. Онлайн тренинги и конференции также посодействуют достижению желаемых целей. В завершении года вы сможете подвести итоги и с новыми силами продолжить начатое в 2026 году.

Лев - наслаждайтесь зимними видами в январе и займитесь профилактическим процедурами, дабы поддержать здоровье. Показав свой характер, вы ополчите против себя как деловых партнёров, так и домочадцев. Возникший в январе конфликт, некстати напомнит о себе в апреле. Благодаря мудрой стратегии в феврале и марте, вы обойдёте стороной конфликты, укрепите профессиональное положение и выйдете на стабильно хорошие доходы в мае. Размеренное лето позволит хорошо отдохнуть и насладиться общением с близкими людьми. Восстановится общение после ссоры. Осенью сидеть на месте придётся. Существенные преобразования в кругу вашего общения будут подталкивать к развитию новых проектов, получение новых знаний. Станут возможными дальние поездки, а также крупные приобретения в октябре и декабре.

Дева – плавно переходите от новогодней атмосферы к будням. Чересчур рьяно взявшись за преобразования на работе, вы можете переоценить силы, о чём сообщать сбои здоровья. Созданные трудности окончательно разрешать в апреле. Плавный переход к делам, сохранит силы для значимых встреч и поездок, которые ожидаются в феврале, марте и мае. Это время возникновения свежих идей, которые будут реализованы при поддержке новых и давних знакомых. Значимый поворот ожидается в учёбе. Первая половина лета внесёт приятные коррективы в личную жизнь. Время знакомств, либо укрепления давних отношений. Сентябрь и октябрь предоставят ещё один шанс реализовать оригинальные идеи, получить признание и увеличить доходы. В завершении года возможны поездки, к которым вы стремились в течение всего 2025 года.

Весы – в начале года чрезмерная настойчивость знакомых и коллег должна вас насторожить, поскольку вам пытаются навязать невыгодные правила игры, даже не давая время для раздумий. Возьмите паузу и хорошо всё обдумайте, прежде чем дадите ответ, поскольку в середине весны могут возникнуть затруднения из-за поспешных решений. В конце зимы и начале весны появятся новые увлечения, которые придутся по душе и домочадцам, что устранит недопонимание в доме пойдёт на пользу отношениям. На волне эмоционального подъёма захочется что-то поменять в интерьере дома, а также привнести новое в свой бизнес. Достигнутые успехи в мае и июне удастся закрепить осенью, п в декабре продумать следующие шаги, которые предстоит сделать в 2026 году.

Скорпион – общение и поездки в первый месяц года создадут хороший настрой, благодаря которому вы сможете многого достичь в 2025 год. Важно только его не нарушить, вступив в споры с руководством и домочадцами. Вспыхнувшие конфликты ещё дадут жару в апреле. Избежав ненужных тяжб, вы сумеете в феврале и марте заявить о себе, удивляя оригинальными идеями. Возможны судьбоносные дальние поездки и расширяющее кругозор обучение. Появится возможность многое изменить в личных отношениях, что станет особенно заметно уже в мае, июле и сентябре. Откровенный разговор поможет в выстраивании доверительных отношений. Самое время устроить развлекательное путешествие. В октябре проявите инициативу на работе, в учёбе или собственном бизнесе. Смелость обеспечит успех, который ожидается в завершении года. .

Стрелец – от обилия информации в начале года голова может пойти кругом, но пользы от разговоров и дальних поездок окажется немного. Суета способна навредить вашему здоровью как в январе, так и в апреле. В феврале финансовый поток начнёт медленно, но увеличиваться, создавая возможность реализовать задуманные планы и мечты в марте и мае. Ваша главная задача научиться управлять расходами и в этом случае вы сможете сделать в июне и сентябре продуманные и значимые шаги. Правильная расстановка приоритетов позволит не только совершить нужные для дома и семьи покупки в сентябре и октябре, но и вложить деньги в развитие, что принесут доходы к концу года.

Козерог – в январе пытаясь соответствовать возникающим трендам в моде, развлечениях, инвестициях вы можете пустить деньги на ветер, пробив существенную брешь в бюджете., которую придётся латать вплоть до мая. Придержав деньги при себе, вы сможете чуть позже удачно ими распорядиться, а в феврале и марте получайте знания, занимайтесь развитием дружеских отношениях, прокладывайте путь к сердцу любимому человеку. В мае и июне возможны продуктивные поездки. Пока вы успешно претворяете в жизнь свои замыслы, близкие люди в июле могут почувствовать свою ненужность, понимая что решения принимаются без их ведома. Прежде чем браться за новое дело или организовывать досуг, поговорите с друзьями, домочадцами и любимым человеком. В этом случае они не станут чинить препятствий и станут вашими надёжными союзниками. Совместный творческий поиск под вашим руководством принесёт много полезных плодов осенью.

Водолей – диаметрально противоположные мнения в январе станут камнем преткновения в обсуждении важных вопросов как с деловыми партнёрами, так и домочадцами. Отсутствие готовности к поиску компромисса может послужить причиной конфликтов, которые могут ещё проявиться в апреле. Зато в феврале и марте вы можете существенно поправить финансовое положение, и в этом случае содействие руководства и влиятельных людей пойдёт на пользу. Отложите споры до лучших времён и пополняйте казну, решайте вопросы с документами. удачное стечение обстоятельств поможет реализовать задуманное в мае. В июле и сентябре найдутся деньги для покупок и развитие начатых проектов, будут подписаны важные документы. Во второй половине осени и декабре возможен существенный прогресс в карьере.

Рыбы – развивайте дружеские отношения в первый месяц года, презентуйте свои идеи, претворяйте в жизнь творческие задумки. Перегружать себя сложной и рискованной работой не спешите Всё это может отразиться на здоровье, в том числе и в апреле. Работу менять также не спешите. В феврале, марте и апреле вы сможете получить первые результаты начатых в январе проектов. Начнут претворяться в жизнь загаданные в новогоднюю ночь желания. Существенные изменения возможны в личной жизни. Самое время её устраивать, если пока не нашли второй половинки. Ожидается больше обычного поездок. Летом придут важные известия, которые предопределят изменения в сентябре и октябре. Возможны дальние поездки, о которых вы и не мечтали. Представиться возможность продолжить учёбу или работу за рубежом.


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URL: https://www.vb.kg/441918
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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