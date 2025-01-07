Гороскоп Андрея Рязанцева на 2025 год по знакам зодиака

Год Дракона, запомнившийся яркими событиями, постепенно сдаёт свои права году зелёной, деревянной Змеи. Тихо, но уверенно хозяйка 2025 года вползёт на трон правления 29 января 2025 года и будет править до 17 февраля 2026 года.

Овен – начало года располагает к отдыху, восстановлению здоровья. Важно не ввязываться в споры и конфликты, поскольку их последствия могут аукнуться во второй половине апреля. Восстановив силы и здоровье в январе, избежав ссор, принимайтесь активно за работу. Первая половина года располагает к пополнению казны и созданию дополнительных источников доходов. В феврале и марте удастся воспользоваться упущенными ранее возможностями, а новые дела и проекты можно начинать в мае. Во второй половине мая динамика жизни резко поменяется. В вашей жизни станет больше поездок, развлекательных путешествий. Возникшие летом знакомства и полученные знания помогут в сентябре и октябре выйти на новый уровень доходов. Личную жизнь легче всего будет устроить в июле, либо в ноябре и декабре.

Телец – позвольте себе насладиться новогодней атмосферой и зимней сказкой я январе. Слишком активно занявшись делами, вы можете столкнуться с противодействием вашим инициативам со стороны руководства и влиятельных людей Воздержитесь от комментариев. Они могут усложнить получение документов и взаимодействие с влиятельными людьми в апреле. Февраль март и май располагают к преобразованиям. Возникшие идеи, многое изменят в жизни, особенно круг общения. Возможны незапланированные дальние поездки. Летом удастся поправить финансовое положение и приготовиться к развлекательным путешествиям и деловым поездкам, которые ожидаются в сентябре и октябре. Возникшая тяга к обучению позволит получить знания, позволяющие адаптироваться к меняющемуся миру и обрести стабильность в доходах.

Близнецы – в начале года подталкивать к поспешным действиям будут различные знакомые. В январе, играя на ваших чувствах и желаниях, они будут предлагать участие в рискованных и затратных затеях. Поддавшись искушению, вы заплатите высокую цену в апреле. Будьте осторожнее в поездках. В феврале и марте появятся хорошие возможности для карьерного роста и преумножения доходов, но ради этого придется приложить усилия и дождаться результатов проведённых переговоров с влиятельными людьми, которые появятся уже в мае. Обратите внимание на полученные советы и собственную интуицию. Мудрая и взвешенная тактика позволит не сбиться с верного курса ради сиюминутной выгоды и достичь заслуженного успеха в сентябре и октябре.

Рак – в первый месяц года финансовые начинания полны риска ввиду отсутствия опыта и необходимой информации. В вопросах инвестиций и покупок доверять мнению других людей не спешите, поскольку они могут аукнуться убытками в апреле. В феврале и марте оригинальные идеи друзей и новых знакомых лягут в основу совместных проектов, побудят к развитию и получению новых знаний в мае и июне. В июле и августе возможны дальние поездки, расширение круга общения. Осенью с новыми силами вы продолжите реализацию начатых проектов и возникших весной идей. Онлайн тренинги и конференции также посодействуют достижению желаемых целей. В завершении года вы сможете подвести итоги и с новыми силами продолжить начатое в 2026 году.

Лев - наслаждайтесь зимними видами в январе и займитесь профилактическим процедурами, дабы поддержать здоровье. Показав свой характер, вы ополчите против себя как деловых партнёров, так и домочадцев. Возникший в январе конфликт, некстати напомнит о себе в апреле. Благодаря мудрой стратегии в феврале и марте, вы обойдёте стороной конфликты, укрепите профессиональное положение и выйдете на стабильно хорошие доходы в мае. Размеренное лето позволит хорошо отдохнуть и насладиться общением с близкими людьми. Восстановится общение после ссоры. Осенью сидеть на месте придётся. Существенные преобразования в кругу вашего общения будут подталкивать к развитию новых проектов, получение новых знаний. Станут возможными дальние поездки, а также крупные приобретения в октябре и декабре.

Дева – плавно переходите от новогодней атмосферы к будням. Чересчур рьяно взявшись за преобразования на работе, вы можете переоценить силы, о чём сообщать сбои здоровья. Созданные трудности окончательно разрешать в апреле. Плавный переход к делам, сохранит силы для значимых встреч и поездок, которые ожидаются в феврале, марте и мае. Это время возникновения свежих идей, которые будут реализованы при поддержке новых и давних знакомых. Значимый поворот ожидается в учёбе. Первая половина лета внесёт приятные коррективы в личную жизнь. Время знакомств, либо укрепления давних отношений. Сентябрь и октябрь предоставят ещё один шанс реализовать оригинальные идеи, получить признание и увеличить доходы. В завершении года возможны поездки, к которым вы стремились в течение всего 2025 года.

Весы – в начале года чрезмерная настойчивость знакомых и коллег должна вас насторожить, поскольку вам пытаются навязать невыгодные правила игры, даже не давая время для раздумий. Возьмите паузу и хорошо всё обдумайте, прежде чем дадите ответ, поскольку в середине весны могут возникнуть затруднения из-за поспешных решений. В конце зимы и начале весны появятся новые увлечения, которые придутся по душе и домочадцам, что устранит недопонимание в доме пойдёт на пользу отношениям. На волне эмоционального подъёма захочется что-то поменять в интерьере дома, а также привнести новое в свой бизнес. Достигнутые успехи в мае и июне удастся закрепить осенью, п в декабре продумать следующие шаги, которые предстоит сделать в 2026 году.

Скорпион – общение и поездки в первый месяц года создадут хороший настрой, благодаря которому вы сможете многого достичь в 2025 год. Важно только его не нарушить, вступив в споры с руководством и домочадцами. Вспыхнувшие конфликты ещё дадут жару в апреле. Избежав ненужных тяжб, вы сумеете в феврале и марте заявить о себе, удивляя оригинальными идеями. Возможны судьбоносные дальние поездки и расширяющее кругозор обучение. Появится возможность многое изменить в личных отношениях, что станет особенно заметно уже в мае, июле и сентябре. Откровенный разговор поможет в выстраивании доверительных отношений. Самое время устроить развлекательное путешествие. В октябре проявите инициативу на работе, в учёбе или собственном бизнесе. Смелость обеспечит успех, который ожидается в завершении года. .

Стрелец – от обилия информации в начале года голова может пойти кругом, но пользы от разговоров и дальних поездок окажется немного. Суета способна навредить вашему здоровью как в январе, так и в апреле. В феврале финансовый поток начнёт медленно, но увеличиваться, создавая возможность реализовать задуманные планы и мечты в марте и мае. Ваша главная задача научиться управлять расходами и в этом случае вы сможете сделать в июне и сентябре продуманные и значимые шаги. Правильная расстановка приоритетов позволит не только совершить нужные для дома и семьи покупки в сентябре и октябре, но и вложить деньги в развитие, что принесут доходы к концу года.

Козерог – в январе пытаясь соответствовать возникающим трендам в моде, развлечениях, инвестициях вы можете пустить деньги на ветер, пробив существенную брешь в бюджете., которую придётся латать вплоть до мая. Придержав деньги при себе, вы сможете чуть позже удачно ими распорядиться, а в феврале и марте получайте знания, занимайтесь развитием дружеских отношениях, прокладывайте путь к сердцу любимому человеку. В мае и июне возможны продуктивные поездки. Пока вы успешно претворяете в жизнь свои замыслы, близкие люди в июле могут почувствовать свою ненужность, понимая что решения принимаются без их ведома. Прежде чем браться за новое дело или организовывать досуг, поговорите с друзьями, домочадцами и любимым человеком. В этом случае они не станут чинить препятствий и станут вашими надёжными союзниками. Совместный творческий поиск под вашим руководством принесёт много полезных плодов осенью.

Водолей – диаметрально противоположные мнения в январе станут камнем преткновения в обсуждении важных вопросов как с деловыми партнёрами, так и домочадцами. Отсутствие готовности к поиску компромисса может послужить причиной конфликтов, которые могут ещё проявиться в апреле. Зато в феврале и марте вы можете существенно поправить финансовое положение, и в этом случае содействие руководства и влиятельных людей пойдёт на пользу. Отложите споры до лучших времён и пополняйте казну, решайте вопросы с документами. удачное стечение обстоятельств поможет реализовать задуманное в мае. В июле и сентябре найдутся деньги для покупок и развитие начатых проектов, будут подписаны важные документы. Во второй половине осени и декабре возможен существенный прогресс в карьере.

Рыбы – развивайте дружеские отношения в первый месяц года, презентуйте свои идеи, претворяйте в жизнь творческие задумки. Перегружать себя сложной и рискованной работой не спешите Всё это может отразиться на здоровье, в том числе и в апреле. Работу менять также не спешите. В феврале, марте и апреле вы сможете получить первые результаты начатых в январе проектов. Начнут претворяться в жизнь загаданные в новогоднюю ночь желания. Существенные изменения возможны в личной жизни. Самое время её устраивать, если пока не нашли второй половинки. Ожидается больше обычного поездок. Летом придут важные известия, которые предопределят изменения в сентябре и октябре. Возможны дальние поездки, о которых вы и не мечтали. Представиться возможность продолжить учёбу или работу за рубежом.