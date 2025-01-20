В Кыргызстане рассматривают законопроект, дающий больше выбора фамилий

Комитет по социальной политике Жогорку Кенеша сегодня, 20 января рассмотрел и одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Семейный кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики "Об актах гражданского состояния")" во втором чтении. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, инициаторы законопроекта – депутаты Жогорку Кенеша Мирлан Самыйкожо, Нурланбек Тургунбек уулу, Аманкан Кенжебаев.

Председатель комитета по социальной политике Винера Раимбачаева отметила, основной целью этих изменений является расширение возможностей выбора фамилии в соответствии с кыргызскими традициями и культурными особенностями.

Один из инициаторов, депутат Мирлан Самыйкожо представил протокол Терминологической комиссии о замене в проекте закона слово "тегин" на слово "теги". Он также подчеркнул, что законопроект не отменяет действующий вариант написания фамилии и отчества, а лишь дает дополнительную возможность выбора написания фамилии и отчества.