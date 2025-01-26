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Политические иждивенцы Алмаза Атамбаева

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- Канат Кожоев
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Когда по подозрению в подкупе избирателей задержали активисток партии "Социал-демократы" Ирину Карамушкину и Розу Турксевер, а потом и партийного лидера Темирлана Султанбекова – Атамбаев, обычно словоохотливый, молчал. Когда сначала пропал, а потом оказался среди задержанных водитель заместителя председателя эсдеков Кадыра Атамбаева Эрмек Эрматов, - Атамбаев продолжал хранить молчание. Очередь дошла непосредственно до его семьи – жены и детей. Алмазбек Шаршенович по-прежнему нем как рыба… Что вообще происходит?

Вопрос "Что происходит?" в данном случае делится на две части. Во-первых, с чего вдруг милиция так серьёзно взялась за социал-демократов, ловит и прессует их всех подряд, не взирая на лица, регалии и фамилии? Во-вторых, почему это всё как бы не касается заварившего кашу Атамбаева-старшего? Кыргызстанцы прекрасно знают, каким красноречивым он может быть, когда дело касается ущемления его прав и интересов. А тут вдруг поймал тишину и хладнокровно наблюдает из тёплой Испании, как отдуваются за него его соратники и члены его семьи. Ему нечего сказать? Или боится? Если боится, то чего именно?

Напомним, с чего всё началось. Партию "Социал-демократы" (бывшую СДПК) в ноябре сняли с выборов в Бишкекский горкенеш за подкуп избирателей. Основывались правоохранители на аудиозаписи с участием представителей штаба эсдеков, на ведомостях, изъятых во время обыска в штабе, на найденных во время того же обыска деньгах (сумма не сказать что астрономическая, однако для покупки тридцати-сорока голосов хватит).

Арестованный Темирлан Султанбеков в знак протеста объявил голодовку и голодает уже, по официальным данным, более двух месяцев.

Потом на допросы стали выдёргивать и других членов партии, и добрались наконец до Атамбаевых – Раисы, её родственницы, Кадыра Алмазбековича и косвенно до Алии Алмазбековны Шагиевой.

Следует отметить, что участие в выборах в горкенеш (а затем, если повезёт, и в Жогорку Кенеш) – мероприятие не из дешёвых. Приплюсуем к этому деньги, приготовленные для подкупа. Чужие деньги считать – дело неблагодарное, но всё же интересно: откуда? В биографиях всех фигурантов, включая Ирину Карамушкину и Кадыра Атамбаева, в графе "род занятий" написано: "политик". Политик – это, конечно, очень хорошо, но и политику ведь надо чем-то питаться, во что-то одеваться, на какие-то деньги содержать личного водителя, организовывать различные политические шумихи…

То ли дело – Алмаз Атамбаев. По словам его собственной супруги, ещё до президентства он был очень богатым человеком: "Он владел такими громадными заводами, как "Кыргызавтомаш", "Электровакуумный", "Агромаш". У него были в собственности и пансионаты, и ресторан, и даже парикмахерская, земельные участки в селе и в городе. Только с одного предприятия в турецком Измире он за год получил чуть ли не 20 миллионов долларов дивидендов", - откровенничала Раиса Атамбаева, рассказывая, каким образом и на какие средства они с супругом построили дом в Кой-Таше.

Судя по стилю его правления, за годы руководства Кыргызстаном Алмазбек Шаршенович своё состояние приумножил многократно. В Испании, где он сейчас обитает, жизнь, наверное, дорогая, но всё-таки не настолько, чтобы совсем обнищать. Деньги при нём есть, и немалые.

Где живёт Раиса Минахмедовна? По логике – там же, где и муж. Дети взрослые и самостоятельные, какая нужда ей околачиваться в Бишкеке? Но она, тем не менее, здесь. И даже вместе с сыном и родственницей побывала на допросе в милиции. Приехала поддержать Кадыра? Привезла привет от отца в долларовом эквиваленте? Может быть. Но что в таком случае помешало приехать самому родителю, Алмазбеку Атамбаеву? На сегодняшний день он формально перед законом чист; в худшем случае его тоже пригласили бы дать показания в качестве свидетеля… Хотя что он может засвидетельствовать, если вроде бы давно живёт за границей, к бывшей своей партии отношения не имеет и её делами не интересуется?

Или имеет и интересуется? Не потому ли он притаился, что все махинации эсдеков проводятся в Кыргызстане на его деньги? И не потому ли сотрудники милиции взялись трясти всё его ближнее и дальнее окружение, что этой информацией владеют и лишь ищут более-менее материальные доказательства?

Милиция работает, как часто бывает, топорно. Делая вроде бы благое дело, перегибает палку, проигрывая информационную войну и невольно подставляя власть. Искать и найти финансовую причастность экс-президента и к подкупу избирателей, и к другим эсдековским "художествам" можно было чётче, аккуратнее и профессиональнее. Совсем необязательно было доводить до обмороков Темирлана Султанбекова и применять приёмы самбо, пакуя Эрмека Эрматова. Но милиция есть милиция, другой милиции у нас пока нет.

Вот и сидит Атамбаев в добровольном изгнании, понимая, что высовываться опасно: одно неосторожное движение – и его спонсорская помощь товарищам по партии, как и регулярное проплачивание высосанных из пальца компроматов на действующую власть вылезет наружу. И выйдет ему боком. Сидит и помалкивает в надежде, что никто из соратников не проговорится.

На политическом иждивении у Атамбаева состоит немало народа – от таких же притихших на время бандитов до нечистоплотных СМИ. Все они ждут второго пришествия "экса", с его лёгкой руки подставляясь и закапываясь всё больше. Ему до них до всех, по сути, нет никакого дела: они нужны только как средство для его возвращения. Но теперь с возвращением он явно повременит. Иначе окажется там же, где кинутые им (и верившие ему) сопартийцы, криминальные товарищи и пиарщики.


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URL: https://www.vb.kg/442311
Теги:
Алмазбек Атамбаев, деньги, подкуп, СДПК без Атамбаева, уголовное дело
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