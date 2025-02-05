Жогорку Кенеш дал согласие на назначение Эркина Чечейбаева главой Минздрава

На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 5 февраля, депутаты рассмотрели вопрос о даче согласия на назначение Эркина Чечейбаева на должность министра здравоохранения Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба ЖК КР.

Постоянный представитель Президента и Кабинета министров КР в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов представил информацию о кандидате, представление Президента КР.

В ходе обсуждения депутаты Дастан Бекешев, Алишер Козуев обратили внимание на проблемы в сфере здравоохранения, профилактику заболеваний. Депутат Суйунбек Омурзаков поднял вопросы о деятельности государственных аптек "Эл Аман". Депутат Чынгыз Ажибаев отметил, что в Лейлекском районе Баткенской области необходимо отремонтировать здания трех больниц. Депутат Бакытбек Чойбеков обратил внимание на подготовку медицинских кадров, решение вопросов с их нехваткой в регионах, в особенности в Таласской области. Депутат Марлен Маматалиев также поднял вопросы о повышении заработной платы медицинским работникам, цифровизации системы здравоохранения. Депутат Чолпон Султанбекова подчеркнула, что необходимо обратить внимание на диагностику и лечение онкологических заболеваний. Она также отметила, что мероприятия по профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни необходимо проводить совместно с другими соответствующими государственными органами. Депутат Эрулан Кокулов обратил внимание на вопросы снижения для населения стоимости медицинских услуг, лекарственных препаратов.

Отвечая на вопросы депутатов, Эркин Чечейбаев подчеркнул, что в должности министра здравоохранения особое внимание обратит на борьбу с системной коррупцией, обеспечение население лекарственными препаратами и доступом к лабораторным услугам, профилактику заболеваний, строительство и оснащение медицинских учреждений в республике.

По итогам обсуждения, Жогорку Кенеш дал согласие на назначение Эркина Чечейбаева на должность министра здравоохранения Кыргызской Республики. Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша.