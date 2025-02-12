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Надира Нарматова: Избитый в школьном туалете ученик скончался в реанимации

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- Бермет Таалайбекова
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21 января 2025 года в школе имени Сыдыкова № 72 в микрорайоне Джал города Бишкек ученики старших классов избили восьмиклассника 2010 года рождения в школьном туалете, и он скончался в реанимации. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Надира Нарматова.

Также она сообщила, что директор, завуч по воспитательной части школы и сотрудники милиции злоупотребили полномочиями, и удалили записи с камеры наблюдения.

В свою очередь в УВД Ленинского района города Бишкек пояснили, что данный инцидент находится на контроле у руководства УВД.

"С письменным заявлением к нам обратился гражданин А.Д., просящий принять меры в отношении учеников и учителей школы по факту смерти его сына. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Ленинского района города Бишкек с назначением соответствующих экспертиз.

В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении УВД.


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URL: https://www.vb.kg/442807
Теги:
избиение, школа, Бишкек, погиб ребенок, Депутат
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