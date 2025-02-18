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В Бакай-Атинском районе незаконно выделили 163 участка под жильё

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- Бермет Таалайбекова
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В Бакай-Атинском районе Таласской области с 2009 по 2024 год отдельные должностные лица за денежное вознаграждение незаконно передавали в частную собственность 163 нетрансформированных земельных участка сельскохозяйственного назначения ("орошаемая пашня") общей площадью 95,9 га под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данному факту 10 февраля задержан и водворен в ИВС специалист по земельным вопросам Бакай-Атинского айылного аймака гражданин А.О.

Ведутся следственно-оперативные мероприятия для установления и привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к этим незаконным действиям.


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URL: https://www.vb.kg/443071
Теги:
ГКНБ, задержание, земельный участок, Таласская область
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