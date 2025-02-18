В Бишкеке завершились учения по гражданской защите при землетрясении

В рамках плана подготовки Гражданской защиты города Бишкек на 2025 год 12-13 февраля прошли штабные учения на тему "Действия органов управления при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций" (землетрясение). Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, цель учений - улучшение подготовки органов управления и сил Гражданской защиты для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение защиты населения и территорий. Сигналы учений были переданы через систему оповещения в городские и районные службы гражданской защиты, а также руководителям муниципальных администраций мэрии города Бишкек.

Система гражданской защиты города была переведена на усиленный режим работы. Также проводятся подготовительные работы для участия в предстоящих штабных учениях, которые будут проводиться на территории Чуйской области Кыргызской Республики.