Комитет ЖК одобрил Мирбека Мамбеталиева на пост министра культуры

Комитет по социальной политике Жогорку Кенеша сегодня, 26 февраля рассмотрел и одобрил вопрос о даче согласия на назначение Мирбека Мамбеталиева на должность министра культуры, информации и молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, постоянный представитель президента и кабинета министров КР в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов представил информацию о кандидатуре и представление президента КР.

В ходе обсуждения депутат Джайлообай Нышанов обратил внимание кандидата на вопросы в сферах развития деятельности домов культуры, библиотек и музеев в регионах. Депутат Советбек Рустамбек уулу обозначил вопросы развития культурной инфраструктуры, популяризации культурных ценностей и искусства среди граждан.