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Комитет ЖК одобрил Мирбека Мамбеталиева на пост министра культуры

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- Бермет Таалайбекова
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Комитет по социальной политике Жогорку Кенеша сегодня, 26 февраля рассмотрел и одобрил вопрос о даче согласия на назначение Мирбека Мамбеталиева на должность министра культуры, информации и молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, постоянный представитель президента и кабинета министров КР в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов представил информацию о кандидатуре и представление президента КР.

В ходе обсуждения депутат Джайлообай Нышанов обратил внимание кандидата на вопросы в сферах развития деятельности домов культуры, библиотек и музеев в регионах. Депутат Советбек Рустамбек уулу обозначил вопросы развития культурной инфраструктуры, популяризации культурных ценностей и искусства среди граждан.


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URL: https://www.vb.kg/443329
Теги:
Министерство культуры и туризма, назначение, Жогорку Кенеш
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