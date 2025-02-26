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Торага Жогорку Кенеша высказался о требованиях к министру культуры

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- Бактыгуль Акжолова
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Министерство культуры должен возглавлять менеджер. Об этом сегодня, 26 февраля, на заседании Жогорку Кенеша заявил торага Нурланбек Тургунбек уулу, сообщает пресс-служба ЖК.

"В большинстве стран мира, даже в развитых, нет министерства культуры. Считаю, что ведомства, курирующие сферы образования, здравоохранения и культуры, не обязательно возглавлять специалистам именно из этой области. В развитых странах у министерств образования и здравоохранения руководители - экономисты и финансисты. Также должно быть и с министерством культуры. Мы не исправим ситуацию, если будем назначать только людей культуры и искусства. Я, как бывший министр культуры, могу это точно сказать", - отметил Нурланбек Тургунбек уулу.

Торага добавил, что новый министр как хороший менеджер должен проводить правильную политику и заниматься организационной деятельностью. "В министерстве достаточное количество специалистов и творческих групп. Они делают свою работу. А обязанность министра – организовывать ее и проводить соответствующую политику", - подчеркнул он.


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URL: https://www.vb.kg/443332
Теги:
Министерство культуры и туризма, спикер, Жогорку Кенеш
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