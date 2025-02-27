Камчыбек Ташиев: С материалов о кыргызско-таджикской границе снят гриф ДСП

В Жогорку Кенеше заслушивают информацию о делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

Отчёт о переговорах с таджикскими коллегами представляет глава ГКНБ, заместитель председателя кабинета министров КР Камчыбек Ташиев.

По его словам, с сегодняшнего дня снимается гриф "для служебного пользования". До этого, все документы и переговоры проходили под грифом ДСП. "Это было необходимо для того, чтобы никакие моменты не могли негативно повлиять на переговоры. Переговоры дошли до финальной точки и с сегодняшнего дня можно обсуждать открыто. Гриф ДСП снимаем. После рассмотрения парламента, президенты подпишут, после будет ратификация и в итоге окончательный вариант будет подписан главами двух государств. И между двумя странами будет составлен договор",-сказал он.

Ташиев посоветовал депутатам взять ручку и бумагу, потому что цифр очень много, информации много и по каждому моменту будет дан точный ответ.

Источник: Кабар