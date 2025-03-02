Джервонта Дэвис сохраняет титул после спорной ничьи с Ламонтом Роучем

Боксер Джервонта Дэвис по прозвищу "Танк" сохранил свой титул чемпиона WBA в легком весе после весьма спорной ничьи с Ламонтом Роучем-младшим в субботу вечером на арене Barclays Center. Бой завершился противоречиво, вызвав дискуссии среди болельщиков и аналитиков о судейских решениях и ключевом эпизоде в девятом раунде.

Официальные судейские карточки показали 115-113 в пользу Дэвиса, тогда как два других судьи зафиксировали ничью 114-114. Многие посчитали, что Роуч сделал достаточно для победы, и сам он выразил разочарование, но при этом остался оптимистично настроен на возможный реванш.

Одним из самых обсуждаемых моментов поединка стал девятый раунд, когда Дэвис добровольно опустился на одно колено, сославшись на проблему с глазом. Рефери не засчитал этот момент как нокдаун, что вызвало возмущение в лагере Роуча и в боксерском сообществе. Многие утверждали, что, если бы этот эпизод был засчитан, это могло бы изменить ход поединка в пользу Роуча.

Несмотря на спорные моменты, бой был весьма конкурентным. Статистика ударов показала, что Роуч выбросил на 121 удар больше, чем Дэвис, и нанес 112 точных ударов против 103 у Дэвиса. Роуч оказался более эффективным в джебах, тогда как Дэвис имел преимущество в силовых ударах – 93 против 87.

После боя оба боксера выразили желание провести реванш, чтобы расставить все точки над "i". Дэвис признал, что выступил не на своем уровне, и поддержал идею повторного боя в Нью-Йорке, тогда как Роуч заявил, что сделал достаточно для победы и заслуживает еще одного шанса на титул.

Пока обсуждаются детали возможного реванша, болельщики с нетерпением ждут подтверждения того, что обещает стать еще более напряженным и решающим поединком между этими бойцами.