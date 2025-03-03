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Дмитрий Бивол может потерять чемпионские пояса из-за обязательных защит

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- Самуэль Деди Ирие
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Боксер Дмитрий Бивол, недавно ставший абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе после победы над Артуром Бетербиевым, может столкнуться с риском потери титулов.

Боксерские организации уже назначили официальных претендентов на пояса Бивола: IBF требует боя с Майклом Эйфертом, а WBO - с Каллумом Смитом. Кроме того, Всемирный боксерский совет (WBC) обязал россиянина провести защиту против американца Дэвида Бенавидеса.

Если Бивол откажется от обязательных защит, существует вероятность, что он лишится одного или нескольких чемпионских титулов. Однако менеджер боксера Вадим Корнилов заявил, что серьезных рисков пока нет, и команда планирует провести третий бой с Бетербиевым в Эр-Рияде в 2025 году.

Переговоры по следующим поединкам продолжаются, и окончательное решение о защите титулов будет принято в ближайшее время.


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URL: https://www.vb.kg/443503
Теги:
бокс
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