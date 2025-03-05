В Таласской области конфисковано имущество участников коррупционной схемы

В Таласской области осуждены организаторы коррупционной схемы, связанной с незаконным получением лицензий на добычу полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, 27 февраля приговором Айтматовского районного суда граждане Е.Д.Н. и М.В.И. были осуждены с конфискацией имущества. В ходе расследования было установлено, что они вступили в сговор с должностными лицами Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР с целью извлечения материальной выгоды.

Конфисковано имущество включает:

- "LEXUS LX570", 2018 г.в.

- "TOYOTA LAND CRUISER", 2024 г.в.

- "TOYOTA CAMRY", 2020 г.в.

- "TESLA MODEL Y", 2023 г.в.

- "LEXUS LX600", 2022 г.в.

- "BMW X5", 2018 г.в.

- "LEXUS LX570", 2019 г.в.

- "PORSCHE CAYENNE", 2020 г.в.

- 4 парковочных места в элитных жилых комплексах г. Бишкек

- Нежилое помещение в элитном жилом комплексе г. Бишкек

- 4 квартиры в элитных жилых комплексах г. Бишкек

- 2 жилых дома, расположенных в коттеджном городке "Браво" (с. Орто-Сай), г. Бишкек

- 2 жилых дома, расположенных в VIP-городке "Ордо" (с. Орто-Сай), г. Бишкек.