Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 91.37 - 92.37

В Таласской области конфисковано имущество участников коррупционной схемы

241  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Таласской области осуждены организаторы коррупционной схемы, связанной с незаконным получением лицензий на добычу полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, 27 февраля приговором Айтматовского районного суда граждане Е.Д.Н. и М.В.И. были осуждены с конфискацией имущества. В ходе расследования было установлено, что они вступили в сговор с должностными лицами Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР с целью извлечения материальной выгоды.

Конфисковано имущество включает:

- "LEXUS LX570", 2018 г.в.

- "TOYOTA LAND CRUISER", 2024 г.в.

- "TOYOTA CAMRY", 2020 г.в.

- "TESLA MODEL Y", 2023 г.в.

- "LEXUS LX600", 2022 г.в.

- "BMW X5", 2018 г.в.

- "LEXUS LX570", 2019 г.в.

- "PORSCHE CAYENNE", 2020 г.в.

- 4 парковочных места в элитных жилых комплексах г. Бишкек

- Нежилое помещение в элитном жилом комплексе г. Бишкек

- 4 квартиры в элитных жилых комплексах г. Бишкек

- 2 жилых дома, расположенных в коттеджном городке "Браво" (с. Орто-Сай), г. Бишкек

- 2 жилых дома, расположенных в VIP-городке "Ордо" (с. Орто-Сай), г. Бишкек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443571
Теги:
ГКНБ, Минприродресурсов, коррупция, суд, Таласская область, конфискация имущества
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  