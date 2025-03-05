Кыргызстан предложил Словении участвовать в инфраструктурных проектах

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял государственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Словения Марко Штуцина, который прибыл в Бишкек для проведения очередных межмидовских консультаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества в таких ключевых сферах, как торговля, инвестиции, транспорт. Особое внимание уделено развитию горного туризма, который может стать важным направлением для укрепления связей между двумя странами.

Жээнбек Кулубаев подробно рассказал об инфраструктурных проектах на территории Кыргызской Республики, пригласив словенские компании принять участие в их реализации.

Он также предложил словенской стороне принять участие в международной конференции "Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития", во Всемирном фестивале горной молодежи на озере Иссык-Куль, а также во Втором Глобальном горном саммите "Бишкек+25" в 2027 году.