ВВП Кыргызстана в начале 2025 года показал рост на 10,7%

В январе-феврале 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) Кыргызской Республики составил 205,5 млрд сомов, что на 10,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно предварительным данным. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома.

По ее данным, рост ВВП обеспечен отраслями товарного производства, сферы услуг и налогами на продукты. Так, темпы прироста отраслей товарного производства увеличились на 11,8%, отраслей услуг - на 10,1%, а чистых налогов на продукты - на 10,9%.

В структуре ВВП наибольшая доля (51,9%) приходится на отрасли, оказывающие услуги, что на 1,8 процентных пункта меньше по сравнению с январем-февралем прошлого года. Напротив, доля отраслей, производящих товары, увеличилась на 2,4 процентных пункта, составив 29,2%. Доля промышленности возросла на 2,9 процентных пункта, в то время как доля сельского хозяйства уменьшилась на 0,4 процентных пункта, а доля строительства сократилась на 0,1 процентных пункта.