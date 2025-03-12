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ВВП Кыргызстана в начале 2025 года показал рост на 10,7%

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- Соня Ким
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В январе-феврале 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) Кыргызской Республики составил 205,5 млрд сомов, что на 10,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно предварительным данным. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома.

По ее данным, рост ВВП обеспечен отраслями товарного производства, сферы услуг и налогами на продукты. Так, темпы прироста отраслей товарного производства увеличились на 11,8%, отраслей услуг - на 10,1%, а чистых налогов на продукты - на 10,9%.

В структуре ВВП наибольшая доля (51,9%) приходится на отрасли, оказывающие услуги, что на 1,8 процентных пункта меньше по сравнению с январем-февралем прошлого года. Напротив, доля отраслей, производящих товары, увеличилась на 2,4 процентных пункта, составив 29,2%. Доля промышленности возросла на 2,9 процентных пункта, в то время как доля сельского хозяйства уменьшилась на 0,4 процентных пункта, а доля строительства сократилась на 0,1 процентных пункта.


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URL: https://www.vb.kg/443822
Теги:
ВВП, Кыргызстан, экономика, Нацстатком
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