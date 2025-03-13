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В Бишкеке расследуют смерть кокбориста. Задержаны судья и соперник

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- Бермет Таалайбекова
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12 марта примерно в 10:00 часов на ипподроме "Ак-Кула" во время соревнования, организованного Федерацией национальных игр "Кок-борү" проходила игра между командой "Борулу" из Сокулука и командой "Буркут" из Оша, сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Примерно через 10–15 минут после начала игры в результате столкновения, сопряженного с грубым нарушением правил, один из игроков упал с коня и потерял сознание. Игра была немедленно остановлена. На место происшествия вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Пострадавший С.М., 1980 года рождения, скончался по дороге в больницу от полученных травм. По предварительному диагнозу у него выявлены: открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, открытый перелом лобной кости, травма правого глаза с выдавлением содержимого, закрытый перелом носовой кости и закрытый перелом верхней челюсти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 130 УК КР. Назначены экспертизы.

В ходе следственных мероприятий задержаны подозреваемый А.Ч. и судья Ш.У. который осуществлял судейство во время игры. Оба водворены в ИВС. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/443852
Теги:
задержание, кок-бору, Ленинский район, погибшие, расследование, милиция
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