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Эркеайым Сейтказиева освобождена от должности первого замдиректора ГАЗРКГК

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- Бермет Таалайбекова
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Сейтказиева Эркеайым Алымовна освобождена от занимаемой должности первого заместителя директора Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при кабинете министров в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

По ее данным, соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Эркеайым Сейтказиева заняла должность акима Ысык-Атинского района Чуйской области, сообщает пресс-служба президента. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/444087
Теги:
аким, назначение, Чуйская область, Кыргызстан
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