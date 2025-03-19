Эркеайым Сейтказиева освобождена от должности первого замдиректора ГАЗРКГК

Сейтказиева Эркеайым Алымовна освобождена от занимаемой должности первого заместителя директора Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при кабинете министров в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

По ее данным, соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Эркеайым Сейтказиева заняла должность акима Ысык-Атинского района Чуйской области, сообщает пресс-служба президента. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Садыр Жапаров.