Задержан глава Токмокского управления по градостроительству и архитектуре

В рамках расследуемого уголовного дела установлено, что должностными лицами Бакай-Атинского района Таласской области в период с 2009 по 2024 год за денежное вознаграждение осуществлялась незаконная выдача в частную собственность нетрансформированных земельных участков в количестве 163 единиц сельскохозяйственного назначения (категория "орошаемая пашня") общей площадью 95,9 га под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По результатам следственных действий была установлена причастность к данному преступлению главы Токмокского городского управления по градостроительству и архитектуре (экс-главы Бакай-Атинского управления по градостроительству и архитектуре) Ш.К.М. который 18 марта был задержан и водворен в ИВС ОВД города Талас.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на привлечение к уголовной ответственности других причастных лиц.