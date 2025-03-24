Погода
$ 86.70 - 87.12
€ 93.20 - 94.20

ФАО построила 7 искусственных ледников в Баткене

50  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) "Активные женские организации гражданского общества поддерживают мир в Кыргызстане" в конце осени 2024 года в селах Баткенской области (Газ, Согмент, Булак-Башы, Каинды, Айбийке, Кок-Таш и Сумбула) были построены семь искусственных ледников. Об этом сообщает пресс-служба международнйо организации.

По ее данным, за зимний период в этих ледниках удалось накопить свыше 1 500 000 кубометров льда. С приходом тепла ледники начинают таять, обеспечивая сельскохозяйственные угодья, расположенные ниже, водой для орошения. По подсчетам специалистов ФАО общая площадь орошаемых земель, при поливе по бороздам, превысит 1 750 гектаров, что эквивалентно площади 2 451 футбольного поля. При использовании современных систем полива, площадь орошаемых земель может быть дополнительно увеличена до 15 000 гектаров.

Искусственные ледники, предложенные экспертами ФАО, представляют собой относительно простые в изготовлении сооружения, которые помогают накапливать воду в виде льда в зимние месяцы. Летом эта вода используется для нужд сельского хозяйства, включая орошение и водопой скота. В среднем один ледник может обеспечить поливом от 300 до 500 гектаров земель.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444186
Теги:
Баткенская область, ООН, ледники
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  