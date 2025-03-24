ФАО построила 7 искусственных ледников в Баткене

В рамках проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) "Активные женские организации гражданского общества поддерживают мир в Кыргызстане" в конце осени 2024 года в селах Баткенской области (Газ, Согмент, Булак-Башы, Каинды, Айбийке, Кок-Таш и Сумбула) были построены семь искусственных ледников. Об этом сообщает пресс-служба международнйо организации.

По ее данным, за зимний период в этих ледниках удалось накопить свыше 1 500 000 кубометров льда. С приходом тепла ледники начинают таять, обеспечивая сельскохозяйственные угодья, расположенные ниже, водой для орошения. По подсчетам специалистов ФАО общая площадь орошаемых земель, при поливе по бороздам, превысит 1 750 гектаров, что эквивалентно площади 2 451 футбольного поля. При использовании современных систем полива, площадь орошаемых земель может быть дополнительно увеличена до 15 000 гектаров.

Искусственные ледники, предложенные экспертами ФАО, представляют собой относительно простые в изготовлении сооружения, которые помогают накапливать воду в виде льда в зимние месяцы. Летом эта вода используется для нужд сельского хозяйства, включая орошение и водопой скота. В среднем один ледник может обеспечить поливом от 300 до 500 гектаров земель.