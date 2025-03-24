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В Бишкеке откроется фотовыставка Рахата Керимбаева "Пантон счастья"

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- Бермет Таалайбекова
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27 марта в Бишкеке откроется авторская фотовыставка известного свадебного фотографа Рахата Керимбаева, приуроченная к 30-летию его творческой деятельности. Выставка под названием "Пантон счастья" представит более 150 работ, созданных за три десятилетия. Мероприятие пройдет с 27 марта по 6 апреля в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Концепция выставки охватывает различные аспекты счастья, которое выражается через важные моменты жизни, такие как:

- Свадьбы, где два сердца становятся одним.

- Семьи, чьи истории продолжаются через поколения.

- Дети, чьи улыбки напоминают, что радость не нуждается в словах.

- Пожилые пары, чьи взгляды говорят больше, чем фотографии.

Социальная миссия выставки заключается в том, чтобы 20% от продажи билетов и фотографий направить в фонд "Help the Children - SKD", который помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Особенности выставки:

- Стена "Мой пантон счастья", где посетители смогут оставить стикеры с личными определениями радости.

- Ретроспектива работ: от чёрно-белых снимков до цифровых фотографий в стиле fine art.

- Специальные гости: на открытии выступят министр культуры КР, представители посольств и международных организаций.

Выставка станет важным событием для любителей фотографии и ценителей искусства, а также для тех, кто стремится передать свои чувства и воспоминания через объектив.


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URL: https://www.vb.kg/444198
Теги:
выставка, фотография, Бишкек
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