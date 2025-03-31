В Узгене государству возвращен земельный участок

ГКНБ в результате проводимых мероприятий по возврату государственной собственности установил, что земельный участок общей площадью 1,08 га, расположенный в центре города Узген, был незаконно выведен в частную собственность, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках досудебного производства был направлен судебный иск о незаконном вынесении постановления бывшим мэром г. Узген С.А.С. При этом в ходе судебных разбирательств Ошский областной суд принял решение о возврате земельного участка площадью 1,08 га в государственную собственность.

В настоящее время указанный земельный участок возвращен на баланс мэрии Узгена.