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В Узгене государству возвращен земельный участок

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- Бермет Таалайбекова
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ГКНБ в результате проводимых мероприятий по возврату государственной собственности установил, что земельный участок общей площадью 1,08 га, расположенный в центре города Узген, был незаконно выведен в частную собственность, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках досудебного производства был направлен судебный иск о незаконном вынесении постановления бывшим мэром г. Узген С.А.С. При этом в ходе судебных разбирательств Ошский областной суд принял решение о возврате земельного участка площадью 1,08 га в государственную собственность.

В настоящее время указанный земельный участок возвращен на баланс мэрии Узгена.


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URL: https://www.vb.kg/444440
Теги:
ГКНБ, мэрия, земельный участок, Ошская область, Узгенский район
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