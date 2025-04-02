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В ЖК прокомментировали попытку Айжигитова войти в здание парламента

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На заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 28 марта принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Султанбая Айжигитова, избранного по партийному списку политической партии "Ыйман Нуру", сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, в Жогорку Кенеш поступило соответствующее постановление ЦИК, в связи с прекращением полномочий и согласно соответствующим правилам был ограничен доступ Султанбая Айжигитова в здание парламента в качестве депутата.

"Поскольку депутаты и сотрудники Аппарата могут войти в здание Жогорку Кенеша через специально отведенные входы и только по электронной регистрации.

Для других граждан есть возможность войти в здание парламента по специально выданному разрешению.

Султанбай Айжигитов пытался войти в здание через вход для депутатов и сотрудников, и, несмотря на то, что ему было показано решение о прекращении его полномочий, препятствовал работе сотрудников службы безопасности, снимая их на видео", - говорится в сообщении ЖК.


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URL: https://www.vb.kg/444531
Теги:
Жогорку Кенеш, Депутат
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