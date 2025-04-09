Определен состав сборной Кыргызстана по дзюдо на чемпионат Азии-2025

С 25 по 27 апреля в столице Таиланда Бангкоке пройдет чемпионат Азии по дзюдо среди мужчин и женщин. В престижном континентальном турнире примут участие около 250 спортсменов из 25 стран Азии.

Кыргызстан представит команда из 13 дзюдоистов, которые поборются за медали в различных весовых категориях. Состав национальной сборной опубликован на официальном сайте Международной федерации дзюдо (IJF).

Состав сборной Кыргызстана на чемпионат Азии-2025:

Мужчины:

Канатбек уулу Тугол (до 66 кг)

Эрбол Абасбеков (до 66 кг)

Абел Бакытбек уулу (до 66 кг)

Нурмухаммед Бакирдинов (до 73 кг)

Муса Шабданбеков (до 73 кг)

Алмазжан уулу Тегин (до 81 кг)

Эрлан Шеров (до 90 кг)

Эмирхан Жолдошказиев (свыше 100 кг)

Женщины:

Бейшеналы кызы Бегай (до 57 кг)

Жанар Жолдошева (до 57 кг)

Мырзайым Дуйшонбекова (до 63 кг)

Адина Кочконбаева (до 63 кг)

Алина Молдокулова (до 70 кг)

Кыргызстанская федерация дзюдо и спортивная общественность страны возлагают большие надежды на выступление национальной сборной. Пожелаем нашим спортсменам удачи и ярких побед на международной арене!