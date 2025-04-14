Ночной пожар на рынке "Кок-Сай" в Бишкеке: пострадавших нет

В ночь на 14 апреля в Свердловском районе столицы вспыхнул крупный пожар на строительном рынке "Кок-Сай". Как сообщили в МЧС, возгорание произошло около 23:59 в производственных цехах и складах, где изготавливались пластиковые и деревянные двери, окна, мебель и сантехника. Огонь также охватил склад лакокрасочной продукции, расположенный на территории соседнего рынка "Евразия".

Для ликвидации пожара была задействована оперативная группа МЧС, специалисты Центра управления в кризисных ситуациях, дрон-наблюдение, сотрудники Учебно-научного центра и пожарные расчёты сразу из трёх районов - Свердловского, Первомайского и Октябрьского. Дополнительно на место прибыли водовозы служб "Тазалык", "Бишкекводоканал", четыре экипажа МВД и бригада скорой помощи.

Пожар удалось локализовать в 01:33, а полностью потушить - в 03:45. Общая площадь возгорания составила порядка 400 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины пожара и сумма нанесённого ущерба устанавливаются.