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Лидер стройинжиниринга "ИРБИС" выходит на рынок Кыргызстана

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Сегодня, 15 апреля, в день открытия международной строительной выставки Kyrgyzbuild-2025 в Бишкеке состоялось торжественное подписание договора концессии между совместным кыргызско-российским предприятием "Ирбис-курулуш" и "Инжиниринговой корпорацией "ИРБИС".

"ИРБИС" - первая российская инжиниринговая компания, вышедшая на инвестиционно-строительный рынок Кыргызстана. Данное событие – отличная возможность внедрить опыт и практику лидера строительного инжиниринга России для реализации инвестиционных проектов в Кыргызской Республике. Это может послужить отправной точкой исполнения целей Меморандума о сотрудничестве в строительном секторе подписанного между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой 28 марта 2025 года.

"Ирбис-курулуш" - это седьмое предприятие в структуре Инжиниринговой корпорации "ИРБИС". Оно создано в марте 2025 года для оказания услуг проектирования и строительства объектов любого назначения на территории Кыргызской Республики.

"ИРБИС" оказывает услуги строительного инжиниринга инвесторам, планирующим новое строительство или наращивание производственных мощностей, застройщикам, архитектурным и проектным бюро. Компания может присоединиться к проекту на любой стадии реализации – от разработки технико-экономического обоснования и аудита земельного участка до проектирования, строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

Создание предприятия "Ирбис-курулуш" в Бишкеке говорит о готовности "ИРБИС" активно участвовать в развитии строительной отрасли Кыргызстана и экономического потенциала в целом.


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URL: https://www.vb.kg/445027
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