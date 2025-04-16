"Барселона" и ПСЖ вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Футбольная Европа провела бессонную ночь: вторые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов принесли настоящую бурю эмоций. Камбэки, хет-трики, автоголы и невероятная атмосфера – всё это стало частью футбольного спектакля, по итогам которого "Барселона" и "Пари Сен-Жермен" пробились в полуфинал турнира.

"Боруссия" – "Барселона" – 3:1

(Сумма двух матчей: 3:5)

На переполненном "Сигнал Идуна Парк" дортмундская "Боруссия" подарила своим болельщикам настоящее шоу. Серху Гирасси оформил хет-трик (11-я минута - пенальти, 49-я и 76-я), но этого оказалось недостаточно. Автогол Рами Бенсебаини (54-я) и поражение 0:4 в первом матче сделали задачу хозяев практически невозможной.

"Барселона", несмотря на серьёзное давление, справилась с задачей и впервые с 2019 года вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

- Мы знали, что "Боруссия" начнёт агрессивно, но остались спокойными и сделали свою работу, - отметил наставник каталонцев Хави Эрнандес.

"Астон Вилла" – ПСЖ – 3:2

(Сумма двух матчей: 4:5)

На "Вилла Парк" хозяева были в шаге от чуда. Гости из Парижа повели 2:0 уже к 27-й минуте - отличились Ашраф Хакими и Нуно Мендеш. Однако англичане не сдавались: Юри Тилеманс, Джон Макинн и Эзри Конса устроили настоящую бурю, выведя свою команду вперёд в матче.

До полуфинала не хватило одного гола - ПСЖ удержал минимальное преимущество и вышел в следующую стадию.

Любопытный момент: перед началом игры по ошибке вместо гимна Лиги чемпионов включили гимн Лиги Европы - возможно, и вправду дурное предзнаменование для хозяев.

- Горжусь нашей борьбой. Мы доказали, что достойны этого уровня, - сказал главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери.