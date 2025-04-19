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Депутаты ЖК изучили работу рыбного хозяйства в Маевке.

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- Светлана Лаптева
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Руководство Департамента рыбопромышленного комплекса Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР совместно с депутатами Жогорку Кенеша Камила Талиева и Жалолидин Нурбаев посетили айыльный аймак Маевка Чуйской области и ознакомились с деятельностью рыбного хозяйства.

Члены рабочей группы ознакомились на месте с текущим состоянием рыбной отрасли, ее деятельностью, проблемами, волнующих граждан, а также обменялись мнениями с руководителями соответствующих органов и специалистами.

Отметим, что мероприятие проведено в соответствии с решением Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша от 22 апреля 2024 года о создании рабочей группы по изучению вопроса "О деятельности рыбохозяйственной отрасли Кыргызской Республики и задачах, стоящих перед отраслью, а также беспокойству граждан страны по поводу рыбной продукции".


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URL: https://www.vb.kg/445096
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