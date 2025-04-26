Пожилому японцу, подозреваемому в краже мёда, подарили кыргызский мёд

83-летний житель Осаки (Япония) был задержан 16 апреля на выставке "Экспо-2025" по подозрению в краже. Когда полиция привела его в павильон Кыргызстана, чтобы он извинился, кыргызстанцы отказались выдвигать против него обвинения. Об этом сообщают СМИ.

Кыргызская сторона вручила ему один из лучших и самых дорогих видов мёда, который обычно преподносят в подарок высокопоставленным гостям, а также сувениры и другие подарки.

Представители павильона расценили произошедшее как недоразумение и попросили полицию не задерживать пожилого человека.