ФК "Ливерпуль" официально оформил чемпионство в сезоне 2024/25, завоевав свой 20-й титул в высшем дивизионе английского футбола. Таким образом, "красные" сравнялись с "Манчестер Юнайтед" по количеству побед в чемпионате.

Под руководством Арне Слота команда убедительно обыграла "Тоттенхэм" со счетом 5:1, обеспечив себе титул за четыре тура до конца сезона. Несмотря на то что для оформления чемпионства "Ливерпулю" было достаточно набрать одно очко, команда продемонстрировала блестящую игру.

После раннего гола бывшего игрока "Ливерпуля" Доминика Соланке "красные" быстро восстановили равновесие. Мохамед Салах забил свой 28-й гол в сезоне, а Луис Диас, Алексис МакАллистер и Коди Гакпо также отметились результативными ударами.

Победа позволила "Ливерпулю" увеличить отрыв от "Арсенала", идущего вторым, до 15 очков, окончательно закрепив свое доминирование в сезоне. Помимо чемпионства, команда также квалифицировалась в Лигу чемпионов УЕФА 2025/26.

Празднование на "Энфилде" стало особенно символичным - впервые с 1990 года "Ливерпуль" завоевал титул на своем стадионе. Этот триумф стал ярким свидетельством возрождения клуба под началом Слота, для которого это был дебютный сезон у руля команды.

Историческая победа "Ливерпуля" - дань решимости игроков, их атакующей мощи и новому лидерству, которое открыло перед клубом новую эру.