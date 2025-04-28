Погода
$ 87.44 - 87.84
€ 98.85 - 99.85

"Ливерпуль" стал чемпионом Премьер-лиги

290  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ФК "Ливерпуль" официально оформил чемпионство в сезоне 2024/25, завоевав свой 20-й титул в высшем дивизионе английского футбола. Таким образом, "красные" сравнялись с "Манчестер Юнайтед" по количеству побед в чемпионате.

Под руководством Арне Слота команда убедительно обыграла "Тоттенхэм" со счетом 5:1, обеспечив себе титул за четыре тура до конца сезона. Несмотря на то что для оформления чемпионства "Ливерпулю" было достаточно набрать одно очко, команда продемонстрировала блестящую игру.

После раннего гола бывшего игрока "Ливерпуля" Доминика Соланке "красные" быстро восстановили равновесие. Мохамед Салах забил свой 28-й гол в сезоне, а Луис Диас, Алексис МакАллистер и Коди Гакпо также отметились результативными ударами.

Победа позволила "Ливерпулю" увеличить отрыв от "Арсенала", идущего вторым, до 15 очков, окончательно закрепив свое доминирование в сезоне. Помимо чемпионства, команда также квалифицировалась в Лигу чемпионов УЕФА 2025/26.

Празднование на "Энфилде" стало особенно символичным - впервые с 1990 года "Ливерпуль" завоевал титул на своем стадионе. Этот триумф стал ярким свидетельством возрождения клуба под началом Слота, для которого это был дебютный сезон у руля команды.

Историческая победа "Ливерпуля" - дань решимости игроков, их атакующей мощи и новому лидерству, которое открыло перед клубом новую эру.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445399
Теги:
Великобритания, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  