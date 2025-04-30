В Чон-Алае член ОПГ захватил землю и построил ресторан

ГКНБ вернул на баланс государства два земельных участка в Чон-Алайском районе Ошской области - 0,45 и 0,17 гектара, которые ранее были незаконно приватизированы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в 2004 году активный член организованной преступной группы, оказывая давление на местные органы власти, захватил двухэтажное здание с прилегающим участком площадью 0,45 гектара. Позже, в 2009 году, на этой территории был возведён ресторанный комплекс площадью 1536,99 квадратного метра.

Другой случай касается участка в центре села Дароот-Коргон площадью 0,17 гектара, который в 1999 году был незаконно передан в частную собственность отдельными должностными лицами. Его нынешний владелец добровольно передал землю обратно государству.