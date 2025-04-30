Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 98.85 - 99.85

В Чон-Алае член ОПГ захватил землю и построил ресторан

152  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ вернул на баланс государства два земельных участка в Чон-Алайском районе Ошской области - 0,45 и 0,17 гектара, которые ранее были незаконно приватизированы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в 2004 году активный член организованной преступной группы, оказывая давление на местные органы власти, захватил двухэтажное здание с прилегающим участком площадью 0,45 гектара. Позже, в 2009 году, на этой территории был возведён ресторанный комплекс площадью 1536,99 квадратного метра.

Другой случай касается участка в центре села Дароот-Коргон площадью 0,17 гектара, который в 1999 году был незаконно передан в частную собственность отдельными должностными лицами. Его нынешний владелец добровольно передал землю обратно государству.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445507
Теги:
ГКНБ, земельный участок, ОПГ, Ошская область, Чон-Алайский район
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  