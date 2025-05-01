Юношеская сборная Кыргызстана по боксу завоевала медали на чемпионате Азии

Юношеская сборная Кыргызской Республики по боксу успешно выступила на чемпионате Азии, который проходил в Иордании.
По данным Госагентства физкультуры и спорта, по итогам соревнований спортсмены завоевали две серебряные и пять бронзовых медалей.
Обладателями серебряных наград стали:
Зубаир Акрамов - в весовой категории до 57 кг;
Азирерхан Майрамбеков - в категории до 66 кг.
Бронзовые медали выиграли:
Ризван Исаев (54 кг),
Улан Майрамбеков (70 кг),
Адеми Ыбышева (33 кг),
Акмарал Амантаева (50 кг),
Ширин Турсалиева (57 кг).
Сборная выступала под руководством главного тренера Рустама Есенкулова и старшего тренера Айбека Байсаякова.
Источник: Кабар