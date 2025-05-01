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Юношеская сборная Кыргызстана по боксу завоевала медали на чемпионате Азии

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Юношеская сборная Кыргызской Республики по боксу успешно выступила на чемпионате Азии, который проходил в Иордании.

По данным Госагентства физкультуры и спорта, по итогам соревнований спортсмены завоевали две серебряные и пять бронзовых медалей.

Обладателями серебряных наград стали:

Зубаир Акрамов - в весовой категории до 57 кг;

Азирерхан Майрамбеков - в категории до 66 кг.

Бронзовые медали выиграли:

Ризван Исаев (54 кг),

Улан Майрамбеков (70 кг),

Адеми Ыбышева (33 кг),

Акмарал Амантаева (50 кг),

Ширин Турсалиева (57 кг).

Сборная выступала под руководством главного тренера Рустама Есенкулова и старшего тренера Айбека Байсаякова.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/445524
Теги:
бокс, Кыргызстан
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