Юношеская сборная Кыргызстана по боксу завоевала медали на чемпионате Азии

Юношеская сборная Кыргызской Республики по боксу успешно выступила на чемпионате Азии, который проходил в Иордании.

По данным Госагентства физкультуры и спорта, по итогам соревнований спортсмены завоевали две серебряные и пять бронзовых медалей.

Обладателями серебряных наград стали:

Зубаир Акрамов - в весовой категории до 57 кг;

Азирерхан Майрамбеков - в категории до 66 кг.

Бронзовые медали выиграли:

Ризван Исаев (54 кг),

Улан Майрамбеков (70 кг),

Адеми Ыбышева (33 кг),

Акмарал Амантаева (50 кг),

Ширин Турсалиева (57 кг).

Сборная выступала под руководством главного тренера Рустама Есенкулова и старшего тренера Айбека Байсаякова.

Источник: Кабар