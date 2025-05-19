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Терренс Кроуфорд готовится к историческому бою с Канело Альваресом

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- Самуэль Деди Ирие
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Американский боксер Терренс "Буд" Кроуфорд заявил, что готов показать все свои лучшие качества, чтобы победить Сауля "Канело" Альвареса в поединке 12 сентября в Лас-Вегасе. Для встречи с мексиканцем Кроуфорду предстоит перейти сразу две весовые категории вверх - в суперсредний вес.

"Канело" уже почти семь лет удерживает статус безоговорочного чемпиона в категории до 168 фунтов. Победа над ним сделает Кроуфорда первым боксером-мужчиной, который завоевал безраздельные титулы в трёх разных весовых категориях.

В июле 2023 года Кроуфорд нокаутировал Эррола Спенса-младшего, став первым боксером, выигравшим все пояса сразу в двух дивизионах.

В интервью The W.A.D.E Concept Кроуфорд отметил, что вес не станет препятствием: "Когда Тайсон Фьюри дрался с Усиком, он был больше и мощнее, но проиграл. Вес - не главное". Он подчеркнул, что обладает отличной работой ног, скоростью, мощью и высоким боксерским интеллектом.

Главной задачей для Кроуфорда станет выдержать агрессию и силу Канело. Для самого Терренса бой - возможность показать всё, над чем он работал всю карьеру. "Это будет вечер, когда весь мир увидит великого Терренса Кроуфорда, совершающего нечто невиданное", - заявил боксер.


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URL: https://www.vb.kg/446031
Теги:
бокс
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