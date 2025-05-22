"Кара-Суу" выиграл второй тур чемпионата Кыргызстана по волейболу

Второй тур чемпионата Кыргызстана по волейболу среди мужских команд Национальной Лиги прошёл с 28 апреля по 4 мая на площадке Дворца спорта в Бишкеке. В турнире участвовали восемь команд, сыгравших между собой в один круг.

Победителем второго тура стала команда "Кара-Суу", которая в семи матчах набрала 13 очков. Следом с 12 очками расположились ВВ МВД, СКА МО КР и "Салам-Алик". Победитель первого тура - "Бек" из Жалал-Абада - занял пятое место, набрав 11 очков.

Турнирное положение второго тура выглядит следующим образом:

"Кара-Суу" - 13 очков (разница партий 18-10)

ВВ МВД - 12 (19-7)

СКА МО КР - 12 (18-9)

"Салам-Алик" - 12 (17-11)

"Бек" - 11 (16-10)

"Ош" - 9 (7-17)

"Буудан" - 8 (6-18)

КНАУ - 7 очков.