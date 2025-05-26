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Молодежная сборная Кыргызстана по боксу вернулась с Чемпионата Азии

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- Самуэль Деди Ирие
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25 мая 2025 года в Международном аэропорту Манас состоялась торжественная встреча молодежной сборной Кыргызстана по боксу, которая вернулась из Коломбо (Шри-Ланка), где проходил Чемпионат Азии среди молодых спортсменов и боксёров до 22 лет.

Команду встретили директор Дирекции по олимпийским видам спорта Мелис, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Ынтымак" Рустам Ниязалиев, а также представители Федерации бокса Кыргызстана.

По итогам соревнований сборная Кыргызстана заняла второе место в командном зачёте, завоевав множество медалей.

Золотые медалисты:

63.5 кг - Омар Ливаза

+92 кг - Мырзакир Кошалиев

86 кг - Азирет Автандилов

Серебряные медали:

67 кг - Алмаз Орозбеков

71 кг - Элдар Турдубаев

80 кг - Сагын Сатыбалды уулу

86 кг - Азим Чойбеков

57 кг - Даниил Булавкин

63.5 кг - Мухаммед Алимбеков

71 кг - Арваз Ахмади

+92 кг - Каримжан Именходжаев

60 кг - Аделя Асылбек кызы

75 кг - Зарина Асанова

Бронзовые медали:

54 кг - Зафарбек Камилов

57 кг - Тургунбек Иманкадыров

75 кг - Даниел Абдрахманов

51 кг - Ясур Таалайбек уулу

54 кг - Умар Орусбаев

60 кг - Эрлан Эргешов Эрлан

67 кг - Али Барктабасов

57 кг - Елизаветта Лунеева

63 кг - Элиза Максатова

66 кг - Айпери Адылбекова

Сборную возглавлял старший тренер Акыйкат Абаев, а также тренеры Самаган Кочкоров и Нурсултан Абдрасулов.


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URL: https://www.vb.kg/446294
Теги:
бокс, Кыргызстан
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