Молодежная сборная Кыргызстана по боксу вернулась с Чемпионата Азии

25 мая 2025 года в Международном аэропорту Манас состоялась торжественная встреча молодежной сборной Кыргызстана по боксу, которая вернулась из Коломбо (Шри-Ланка), где проходил Чемпионат Азии среди молодых спортсменов и боксёров до 22 лет.
Команду встретили директор Дирекции по олимпийским видам спорта Мелис, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Ынтымак" Рустам Ниязалиев, а также представители Федерации бокса Кыргызстана.
По итогам соревнований сборная Кыргызстана заняла второе место в командном зачёте, завоевав множество медалей.
Золотые медалисты:
63.5 кг - Омар Ливаза
+92 кг - Мырзакир Кошалиев
86 кг - Азирет Автандилов
Серебряные медали:
67 кг - Алмаз Орозбеков
71 кг - Элдар Турдубаев
80 кг - Сагын Сатыбалды уулу
86 кг - Азим Чойбеков
57 кг - Даниил Булавкин
63.5 кг - Мухаммед Алимбеков
71 кг - Арваз Ахмади
+92 кг - Каримжан Именходжаев
60 кг - Аделя Асылбек кызы
75 кг - Зарина Асанова
Бронзовые медали:
54 кг - Зафарбек Камилов
57 кг - Тургунбек Иманкадыров
75 кг - Даниел Абдрахманов
51 кг - Ясур Таалайбек уулу
54 кг - Умар Орусбаев
60 кг - Эрлан Эргешов Эрлан
67 кг - Али Барктабасов
57 кг - Елизаветта Лунеева
63 кг - Элиза Максатова
66 кг - Айпери Адылбекова
Сборную возглавлял старший тренер Акыйкат Абаев, а также тренеры Самаган Кочкоров и Нурсултан Абдрасулов.